Boligbestyrelse afsættes efter mistanke om millionsvindel

Aarhus Kommune har besluttet at afsætte bestyrelsen i Østjysk Bolig.

Desuden er en række medarbejdere i boligforeningen blevet meldt til politiet.

Det skriver Århus Stiftstidende samt Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Kommunen mistænker medarbejdere i Østjysk Bolig for at have været involveret i omfattende svindel med boligforeningens midler.

I en pressemeddelelse, der blev udsendt tidligere på ugen, henviste Aarhus Kommune til en advokatundersøgelse, som har undersøgt de økonomiske forhold i boligforeningen.

På baggrund af undersøgelsen mener kommunen, at der gennem en årrække er begået økonomisk kriminalitet for op mod 20 millioner kroner.

Det drejer sig om bedrageri, mandatsvig og modtagelse af returkommission.

Fredag har Aarhus Kommune meddelt bestyrelsen for Østjysk Bolig, at kommunens tilsyn med de almene boligforeninger vil afsætte bestyrelsen med virkning fra 23. april.

- Vi har fra tilsynets side ikke tillid til, at bestyrelsen for Østjysk Bolig vil være i stand til på en overbevisende måde at forestå ansvaret med at rydde op i boligforeningen.

- Der venter en meget omfattende opgave med at rette organisationen op og sikre, at et muligt tab for boligforeningen og dens lejere bliver så lille som muligt, siger leder af tilsynet Bente Lykke Sørensen i meddelelsen.

Hun er bystrategisk chef i teknik- og miljøforvaltningen i Aarhus Kommune.

Tilbage i oktober sidste år meldte kommunens tilsyn direktøren i Østjysk Bolig politiet. Han blev bortvist.

Anmeldelsen drejede sig om private indkøb for cirka 370.000 kroner. Disse penge var egentlig beboernes.

Men den nye advokatundersøgelse tegner altså et langt mere dystert billede af, hvad der er foregået i boligforeningen.

Beløbet kommer op i størrelsesordenen 15 til 20 millioner kroner, oplyses det i kommunens pressemeddelelse.

Advokatundersøgelsen har blandt andet konkluderet, at en række af de kritisable forhold kan være ansvarspådragende for bestyrelsens medlemmer.

Fremover er det bestyrelsen i boligforeningen Lejerbo, der har bestyrelsesansvaret i Østjysk Bolig.