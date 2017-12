Bolden stadig i spil efter maratonforhandlinger hos Løkke

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde allerede onsdag, at han sigtede mod at gøre status på de tre forhandlingsforløb - finanslov, skat og udlændingestramninger - fredag middag.

Torsdag aften er meldingen fra Statsministeriet, at den målsætning står til troende.

Dansk Folkeparti ønsker at dele forhandlingerne op. Mens regeringen og særligt Liberal Alliance vil forhandle aftalerne samtidig.

- Der er en samtidighed i de her ting set fra Liberal Alliances side, og det tror jeg sådan set, der er en bred erkendelse for. Derfor tror jeg på, at hvis der er en vilje hos alle, så finder vi hinanden, siger LA-leder Anders Samuelsen.

Dansk Folkeparti har dog brugt halvanden uge på at tale om at dele forhandlingerne op. Partiet opfordrede tirsdag regeringen i direkte vendinger til at adskille forhandlingerne.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, understreger dog torsdag aften, at han er villig til at skrive under på en finanslovsaftale med det samme.

At blive enige om udlændingestramninger kan dog have lange udsigter. Thulesen Dahl henviser til, at juristerne først skal udarbejde notater, som vil tage tid at bearbejde ordentligt.

DF-lederen vil have sikkerhed for, at det er inden for rammerne af internationale konventioner. Samtidig ønsker han at gå til kanten af selv samme konventioner.

- Det er klart, at vi lægger vægt på, at det er gjort ordentligt, og at vi ikke efterfølgende får besked om, at det kunne vi bare have gjort bedre.

- Det skal gøres ordentligt, og det tager tid. Og der ligger vi ikke under for, at regeringen har et eller andet synspunkt om, at noget er knyttet sammen, siger han.