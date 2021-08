Boksekongen tager slagene uden for ringen

Tilskuerne og den estimerede milliard, der så med på tv, blev vidne til en af alle tiders mest ikoniske boksekampe med tilnavnet "The Rumble in the Jungle", men uden Don King var kampen aldrig blevet til noget.

Boksepromotoren har arrangeret verdens største boksekampe. Ja, det er blevet sagt, at han har været drivkraften i at gøre boksesporten verdenskendt.

Men han er også blevet anklaget for at have forbindelser til mafiabosser og sågar dømt for at have dræbt en ansat.

Det er en mand med et mildt sagt turbulent liv, der fylder 90 år den 20. august.

Don Kings opstigning hænger uløseligt sammen med Muhammad Ali. Mange ser sidstnævnte som den bedste bokser nogensinde, men det var han nok ikke blevet uden Don King.

Don King stod for at arrangere legendens første kampe og altså senere også nogle af de mest ikoniske, blandt andet også "The Thrilla in Manilla", en kamp mellem Muhammad Ali og Joe Frazier.

Selv samme Muhammad Ali skulle senere ende med at sagsøge Don King, og det samme har en lang række andre stjerner, som han har haft i stalden, gjort med mere eller mindre held.

Don King er også blevet beskyldt for at have forbindelser til mafiaen, herunder til den nu afdøde gangsterboss John Gotti.

Da King selv skulle svare på det spørgsmål i retten, brugte han sin forfatningsmæssige ret til ikke at udtale om sagen.

Men den mest kontroversielle sag er fra 1967, hvor han altså blev dømt for manddrab på en af sine ansatte. Han sad i fængsel i knap fire år.

Det var ikke første gang, han slog ihjel. Tidligere havde han skudt en mand, der havde forsøgt at røve et af hans spillesteder, men det blev ikke anset som værende en strafbar handling, fordi der var tale om et røveri.

Han var i mange år gift med Henrietta King, der døde i 2010.