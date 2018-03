Børns identitet kan nu slettes fra omstridt trivselsdata

Både forældre og elever har de sidste tre år fået at vide, at trivselsmålingerne blev foretaget anonymt.

Men alligevel er al data blevet gemt på ubestemt tid sammen med barnets cpr-nummer. Det kom frem i en række artikler i Politiken i begyndelsen af året.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har siden beklaget vildledelsen.

Men indtil nu har Styrelsen for It og Læring (STIL) nægtet forældre at få slettet data om skolebørnenes trivsel.

Tirsdag har undervisningsministeren valgt at komme de bekymrede forældre i møde.

Det bliver derfor fremover tilladt for styrelsen at fjerne barnets identitet fra trivselsdata indsamlet mellem 2015 og 2017, hvis forældrene beder om det.

- Det er vigtigt for mig, at vi som myndigheder værner om borgernes data. Det er mit ansvar som minister, at der er tryghed og tillid, når vi indsamler oplysninger om elever, siger Merete Riisager i en kommentar til avisen.

Ministeriet planlægger at lave et system inden udgangen af april, hvor forældre kan anmode om, at deres børns identitet fjernes fra trivselsdatabasen.

Muligheden vil være tilgængelig frem til 3. august 2018.

Årets nationale trivselsmåling blev sat på standby som konsekvens af afsløringerne om vildledning og ulovligt brug af data.

I målingerne i 2018 er det siden hen blevet muligt at besvare trivselsmålingerne anonymt på papir.

Ministeriet arbejder dog på en mindre bøvlet løsning, der kan træde i kraft fremover.