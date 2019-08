Børns Vilkår er bange for forslag om fire forældre

- Vi er ret skeptiske over for forslaget. Vi tror ikke, det er i børnenes interesse, at så mange voksne kan få medbestemmelsesret over vigtige beslutninger, som angår børnenes liv, siger Rasmus Kjeldahl.

Børns Vilkår er "alvorligt bange" for Enhedslistens forslag om, at børn skal kunne have op til fire juridiske forældre. Det siger organisationens direktør, Rasmus Kjeldahl.

Når forældrene er enige, er det ifølge Rasmus Kjeldahl fint at have fire forældre. Det kan dog blive problematisk, hvis fire forældre ikke kan finde kompromiser ved vigtige beslutninger, mener Børns Vilkårs direktør.

- Vi er alvorligt bange for, at de problemer med delt forældremyndighed efter skilsmisse, som vi allerede ser i dag, bare vil vokse, hvis ikke bare to, men fire forældre skal være enige, siger Rasmus Kjeldahl.

Enhedslisten har tirsdag foreslået, at børn skal kunne have op til fire juridiske forældre. Det vil ifølge partiets ligestillingsordfører Mai Villadsen (Ø) sikre, at lovgivningen følger med tiden.

Der er i dag mere end 1465 såkaldte regnbuefamilier. Det er mere end en fordobling siden 2009, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

En regnbuefamilie er i optællingen defineret ud fra et kvindepar eller et mandepar med hjemmeboende børn.

Det er ikke registreret, hvis en singlekvinde for eksempel får et barn med to mænd i et parforhold.

I disse regnbuefamilier vil der ofte være flere end to forældre, der ønsker medbestemmelse over børnene. I dag kan et barn maksimalt have to forældre med forældremyndighed.

Børns Vilkårs direktør sætter spørgsmålstegn ved, om problemerne er så store, som Enhedslisten beretter om.

- Det kan sagtens være, at der er bestemte ting, som kan rettes op. Men det kan gøres med mindre drastiske midler end dem, der ligger i Enhedslistens forslag, siger Rasmus Kjeldahl.