Børns Vilkår advarer mod at redigere børns skolefotos

- Vi arbejder meget med børn og unge, der ikke trives, som ikke synes, at de er gode nok, pæne nok eller elsket. Det her er jo som at smide benzin på bålet, når forældre på den måde fortæller børnene, at de ikke er gode nok.

- Når en bums, et plaster og en tand, der er slået ud, og en bule ikke er godt nok og skal retoucheres væk, så fortæller forældrene børnene, at de ikke er gode nok, som de er, siger hun.

DR har talt med flere skole- og institutionsfotografer, og de beretter om opkald fra forældre, som vil have retoucheret deres børns billeder.

Ifølge DR nævner skolefotograferne, at forældre tit og ofte vil have fjernet en savlplet fra et barns trøje, sår og eksem i ansigtet, skrammer og plastrer og pletter på mindre børn.

En gang imellem skal børnenes tænder gøres hvidere, og blandt de sjældne tilfælde spørger forældre om, at buttede børn skal gøres slankere.

- Forældrene skal tænke meget over, at de på den måde fortæller, at der er fejl ved dem (børnene, red.), siger Bente Boserup.

- Børnene bliver presset ud i at være noget, som de ikke er. Den store bekymring er, at de skal være noget, som de ikke er.