Børns Vilkår: Skolepauser for anbragte børn er et svigt

- Lange skolepauser trækker i den forkerte retning. Vi ved, at hvis man ikke får en uddannelse, så er risikoen for, at man klarer sig dårligere senere i livet meget større, siger han.

Nye tal viser ifølge Politiken, at hvert femte anbragte barn ikke går i skole i flere måneder.

Pauserne indtræffer eksempelvis, når barnet anbringes, eller når det flyttes fra et tilbud til et andet.

Men den afbrudte skolegang har ifølge Børns Vilkår store konsekvenser både socialt og fagligt for børnene.

- Problemet er, at de her børn står meget dårligt, når det gælder om at komme videre i livet. De får måske ikke tilstrækkeligt grundlag til at starte på en ungdomsuddannelse og bliver uvant med at uddanne sig.

- Måske har de nederlag med sig fra hyppige skoleskift tidligere i forløbet. Så det har alvorlige konsekvenser for deres fremtidsudsigter, siger Rasmus Kjeldahl.

Problemet med den manglende skolegang kan aflæses senere i livet.

Som 30-årige står to ud af tre tidligere anbragte uden en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, og halvdelen er på offentlig forsørgelse.

Andreas Rasch-Christensen, forskningschef på VIA University College, mener, det i høj grad skyldes, at børnene falder ned mellem to stole i kommunerne.

- Der er dygtige folk, der tænker anbringelse, mens andre varetager skoleforløbet.

- Det handler om bedre dialog mellem faggrupper, så man sikrer, at der er det nødvendige og tilstrækkelige skoletilbud til barnet, inden man anbringer dem, siger forskningschefen.

Rasmus Kjeldahl savner også en højere prioritering af det skolemæssige:

- Jeg tror, at kommuner i høj grad har fokus på at skabe ro og stabilitet omkring et anbragt barn. Når man så er nået så langt, synes man ikke, det er så vigtigt at finde et skoletilbud, der passer til de her børn.

- Man er for langsom og for uengageret i at få det til at fungere. Det kan gøres meget bedre, siger direktøren i Børns Vilkår.