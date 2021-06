Børns Vilkår: Oplysning kan forebygge vold mod børn

Det siger han, efter en rapport fra Vive har vist, at 12 procent af børn i Danmark mellem 9 måneder og tre år har været udsat for vold.

- Jeg er ret rystet i forhold til, at det drejer sig om vold mod små børn, det forekommer at være meget udbredt, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i foreningen Børns Vilkår.

- Der skal oplysning til, om hvad vold er, hvor skadeligt vold er, og så skal man ind og uddanne forældrene, så de kan håndterede de her situationer, som gør, at de griber til vold, siger Rasmus Kjeldahl.

Undersøgelse er lavet blandt forældre til godt 50.000 børn, og foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Forældrene har rusket, dasket, slået eller smækket børnene, fremgår det af besvarelserne i et spørgeskemaundersøgelsen.

Børns Vilkår håber på at få en dialog i gang med regeringen, om hvordan problemet løses.

- I første omgang vil vi forsøge at indgå i en dialog med regeringen. De har talt meget om anbringelser, men man skal også forsøge at forebygge, at det kommer så vidt, siger Rasmus Kjeldahl.

Ifølge direktøren har der tidligere været manglende interesse for at gå ind på det her område fra politisk side, men nu håber han, at den nye rapport gør, at der sker noget.

- Vi har ikke oplevet, at der har været politisk interesse for at understøtte større kampagner rettet mod at bekæmpe vold mod børn.

- Jeg tror, man har håbet på, at det holdt op af sig selv. Men den her undersøgelse viser, at det gør det ikke.

- Hvis man gerne vil være børnenes statsminister, synes jeg også, man skal være det, for de børn som bliver slået og udsat for vold, siger Rasmus Kjeldahl.