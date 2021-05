Børns Vilkår: Aftale baner vejen for flere tvangsfjernede børn

- Jeg tror faktisk resultatet, når aftalen er implementeret, vil være, at flere børn fjernes fra deres forældre tidligere, siger han.

Det var statsminister Mette Frederiksen (S), der i sin første nytårstale som nyudnævnt statsminister satte som mål, at flere børn skulle fjernes med tvang.

Den nye aftale sætter ikke et konkret mål for, hvor ofte det skal ske. Det er ifølge Rasmus Kjeldahl godt.

Det kan man ifølge direktøren ikke opstille nogle faste mål for.

Men han deler ønsket om, at det skal ske hyppigere end nu.

- Med det kendskab, vi har til frygtelige forløb i børnesager, og børn der skulle have været anbragt langt tidligere, der er der god grund til at anbringe flere børn tidligere.

- Men kvaliteten skal også være i orden. Det må aldrig blive et spørgsmål om bare at skrue op for antallet, siger han.

Aftalen styrker ifølge direktøren børns rettigheder.

Desuden lægger aftalen op til at øge kvaliteten af sagsbehandlingen af børnesager i kommunerne.

Der indføres også obligatoriske søskendevurderinger, så søskende under 15 år skal vurderes, hvis et barn fjernes.

Endelig gør aftalen det muligt at træffe afgørelse om bortadoption, før barnet er født.

- Med den nye aftale kan man gå i gang med at forberede og finde en velegnet adoptivfamilie, så man umiddelbart efter fødslen kan sikre en endelig placering i en tryg familie.

- Det vil være godt for børnene og for de familier, som er omkring, hurtigst muligt at få ro og tryghed, siger Rasmus Kjeldahl.

I Mødrehjælpen kalder direktør Ninna Thomsen aftalen for "supergod".

- Jeg tror godt, at aftalen kan føre til flere anbringelser, fordi man sætter tidligere ind og blandt andet ser på søskende, lige så snart et barn er blevet anbragt.

- Så det kan godt blive konsekvensen, men det er ikke et mål i sig selv, og det er jeg rigtig glad for, siger Ninna Thomsen.

Hun kan se fordele, men også ulemper, i forhold til, at man kan træffe afgørelse om at bortadoptere et barn allerede inden fødslen:

- Umiddelbart kan jeg se noget positivt i, at man kan starte en anbringelses- eller bortadoptionssag sag inden fødslen, så man undgår nogle meget store konflikter.

- Men omvendt så kan man også risikere, at hvis man starter en adoptions- eller anbringelsessag inden fødslen, så vil familierne flygte og gå under jorden, siger hun.