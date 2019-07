Generalsekretær i Red Barnet Johanne Schmidt-Nielsen ser fra sin nye post gode takter i de tidligere kollegers arbejde med fundamentet for den nye regering på Christiansborg. Her ses hun i seskab med kronprinsesse Mary til børnestafet i Fælledparken i København, lørdag den 22. juni 2019.

Børnenes nye ansigt roser den nye regering

Ekspolitiker Johanne Schmidt-Nielsen kaster nu kræfterne ind på at sikre klodens børn bedre forhold. Og hun ser gode takter i grundlaget for den nye regering.

Når Johanne Schmidt-Nielsen for fremtiden rammer de danske stuer, har det glødende engagement fået en ny hylde at ligge på, efter at hun har lagt landspolitikken bag sig og er blevet ny generalsekretær i Red Barnet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her