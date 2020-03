Børneminister: Alt for få børn kommer i nødpasning

Der er mange forældre, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, mens skoler, institutioner og arbejdspladser er lukket ned.

Det siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på myndighedernes fælles pressemøde fredag eftermiddag.

- Tag en snak med pædagogerne i børnehaverne og find ud at bruge den ekstra kapacitet, der er i øjeblikket, siger ministeren.

Hun henviser til, at kun 1,5 procent af landets børn er i nødpasning.

- De regler, vi har lavet, skal sikre, at børnene fortsat får pasning, undervisning, omsorg og støtte, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Børne- og undervisningsministeren peger på, at nogle familier har "almindelige" problemer med at få koordineret undervisning, pasning og arbejde hjemmefra.

Andre familier er ramt af deciderede konflikter. Og særligt i de familier er det vigtigt, at børnene tilbringer dagtimerne i institutionerne.

- Vi ved fra krisecentrene, at volden stiger i disse uger, og derfor ved vi også, at langt flere har brug for at komme i børnehav, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hvad angår hjemmeundervisningen af skoleelever har ministeren stor forståelse for den frustration, der må være hos de enkelte familier i denne tid.

Men det er i sidste ende lærerne og folkeskolerne, der har ansvaret for, at undervisningen fungerer. Forældrene skal sørge for at støtte børnene, men skal ikke bekymre sig om ikke at slå til i hjemmeundervisningen.

- Det er skolen og lærerne, der har undervisningspligten. Det er ikke jer forældre.

- Kommer der til at opstå huller som følge af fjernundervisningen, er det skolehuller, som vi efterfølgende lukker. Og det er skolernes ansvar.

- Så kære forældre! Til dem, der har det rigtig hårdt lige nu: Sænk skuldrene, ro på, siger Pernille Rosenkrantz-Theil på pressemødet.

Danmarks skoler og institutioner har været lukket de seneste to uger og skal foreløbig være lukket indtil efter påske - altså til og med 13. april.

På pressemødet siger Pernille Rosenkrantz-Theil, at det endnu ikke er besluttet, om de forestående eksamener blandt folkeskolernes afgangselever skal aflyses.

- Vi er i fuld gang med at rådføre os med lærere, elever, rektorer og Folketingets partier. Det er en dilemmafyldt beslutning, lyder det.