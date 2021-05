Børnelæger vil have lungesyge vaccineret

Vaccinen er den første i Europa, der er godkendt til brug for personer under 16 år, og nu er det op til hvert enkelt land at beslutte, om de vil tilbyde den til aldersgruppen.

I Sundhedsstyrelsen siger vicedirektør Helene Probst, at styrelsen vil rådføre sig med fagfolk og i løbet af to uger melde "yderligere ud".

- Vi vil kigge på, om det er nødvendigt at vaccinere børn ned til 12 år for at holde kontrol med epidemien.

- Hvis det er nødvendigt, så er det bestemt noget, som vi overvejer at anbefale, siger hun til Ritzau.

Lytter styrelsen til børnelægernes selskab, Dansk Pædiatrisk Selskab, så bør vaccinen i første omgang kun tilbydes alvorligt syge børn.

- Nu bør vi komme i gang med at vaccinere de børn, der er i risiko for at få et alvorligt forløb af covid-19, siger formanden, overlæge Klaus Birkelund Johansen.

- Det kan være børn med en alvorlig lungesygdom med svær nedsat lungefunktion eller børn med gigtsygdomme, der involverer lungerne.

I Tyskland er planen at tilbyde vaccinen til alle børn fra 12 år fra 7. juni. Når børnelægerne anbefaler at begynde med de mest syge, så skyldes det flere forhold:

Børn mellem 12 og 15 år driver ikke smitten, de bliver yderst sjældent alvorligt syge, hvis de smittes, og deres risiko for senfølger er minimal.

- Samtidig har vi god kontrol med pandemien. Vi står ikke på nogen brændende platform, og derfor er vores anbefaling at afvente efteråret, siger Klaus Birkelund Johansen.

På det tidspunkt står det klart, hvor mange voksne der har taget imod vaccinen, og om der er varianter, som vaccinerne ikke dækker.

I dag er det som udgangspunkt kun personer fra 16 år og opefter, der indgår i det officielle vaccinationsprogram.

Skal aldersgruppen ændres, bør særligt to hensyn indgå, siger Helene Probst fra Sundhedsstyrelsen.

- Når vi skal godkende en vaccine til børn, så har vi nogle højere krav til godkendelsen.

- Det andet er et solidaritetshensyn. Vi skal jo sikre, at der ikke er risiko for, at denne aldersgruppe er skyld i, at andre aldersgrupper smittes, siger hun.

Hun understreger, at det allerede i dag er muligt at vaccinere børn, der er i øget risiko for at blive syge at virusset.

- Vores job bliver så at vurdere, hvorvidt der er flere børn i landet, som er udsatte.

Hvis beslutningen bliver, at børnene skal inkluderes i vaccinationsprogrammet, sker det først i sensommeren eller i efteråret.

Pfizer-vaccinen blev tidligere i denne måned godkendt til børn ned til 12 år i USA og Canada, hvor mange tusinde allerede har fået den.

Erfaringerne fra de to lande bør indgå i overvejelser om, hvorvidt den skal tilbydes alle danske børn, siger Klaus Birkelund Johansen.

- Viser der sig nogle bivirkninger, som vi indtil videre ikke er bekendt med, så bør det selvfølgelig indgå i overvejelserne.

Vaccinen fra Pfizer/BioNTech har i et forsøg med børn vist en effekt på 100 procent i forhold til at beskytte mod coronavirus.