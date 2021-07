Børnefamilie angrebet med kanonslag før gaderæs

Et biltræf på en p-plads i Aarhus udviklede sig lørdag til et gaderæs, hvor tre personer blev anholdt. I forløbet blev en børnefamilie angrebet med et kanonslag, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Omkring 500 biler og 1000 personer var ifølge politiet lørdag samlet på parkeringspladsen ved Mega Syd i Viby ved Aarhus. Det er et område med flere byggemarkeder, supermarkeder og andre større forretninger og restauranter.

Det var facebookgruppen Cars & Coffee Aarhus, som havde inviteret til træffet, der til at begynde med forløb i god ro og orden.

Pølser blev grillet, og musik blev afspillet i bilerne. Men på et tidspunkt var der nogen, som kastede et kanonslag mod en børnefamilie, som var på vej mod en restaurant i området. Politiet fandt ikke frem til gerningsmanden.

Til gengæld blev flere personer sigtet senere på aftenen for andre lovovertrædelser.

Deltagere i træffet tog ifølge politiet senere lørdag aften til den nordlige del af Smilets By, til Jens Olsens Vej i Skejby, hvor der blev lagt an til at køre gaderæs.

Ifølge politiet kunne færdselsbetjente på stedet se, at der blev anlagt en interimistisk racerbane ved hjælp af røde lamper. Og civilklædte betjente blev sågar spurgt om, hvorvidt de ville køre ræs.

Politifolkene fik øje på en mand, som efter politiets opfattelse havde en rolle med at sætte racerløb i gang. Ham fik man fat på, og han blev sigtet for at medvirke til farlig kørsel.

Ifølge politiet står manden til både fængsels- og bødestraf.

Politiet har derudover sigtet en 20-årig aarhusianer og en 18-årig aalborgenser for at køre om kap på strækningen. De fik begge inddraget kørekortet på stedet.

Ifølge Østjyllands Politi står de begge til fængsels- og bødestraf samt en længerevarende ubetinget frakendelse af førerretten.

Det er i sidste ende op til domstolene at afgøre, hvorvidt de sigtede skal straffes.