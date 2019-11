Børn skal høres inden udsmidning fra privatskoler

- Børn skal have ret til at blive hørt, når det handler om deres skolegang. Der er for mange børn på privatskoler, som hverken bliver hørt eller inddraget, før skolen smider dem ud.

- Børnekonventionen sikrer børns ret til medbestemmelse over eget liv. I regeringen er vi derfor glade for, at der er et politisk flertal bag et lovforslag om, at alle børn sikres ret til at blive hørt, inden skolen beslutter at udskrive dem, skriver børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Loven vil omfatte privatskoler, friskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.

Ifølge ministeriet bliver fire ud af ti børn, der bliver udskrevet af fri- og privatskoler, hverken hørt eller på anden måde inddraget.

Det på trods af, at FN's børnekonvention foreskriver, at børns synspunkter skal inddrages i sager, der handler om dem.

Ifølge pressemeddelelsen har Ombudsmanden flere gange bedt regeringen om at kigge på, hvordan det ved lov kan sikres, at børn bliver mere inddraget i forbindelse med udsmidning.

Regeringen præsenterede intentionerne om loven i oktober.

Ombudsmanden sagde i slutningen af oktober, at man har gjort opmærksom på problemet siden 2014.

- Elever på friskoler, efterskoler og andre private skoler har efter børnekonventionen ret til at blive hørt før en bortvisning. Det sker desværre stadig ikke altid.

- Det er positivt, at regeringen og Folketinget nu vil drøfte lovgivning på området for at sikre børnenes rettigheder, sagde Folketingets daværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, der.

Spørger man Dansk Friskoleforening, er det som hovedregel altid vigtigt, at børn bliver hørt, inden de meldes ud.

Men det er ikke i alle sager, at det er lige relevant, vurderer formand Peter Bendix Pedersen.

- For eksempel kan det være, at forældre ikke har betalt skolepenge i en lang periode, hvor vi bliver nødt til at afbryde samarbejdet af den årsag, siger han og tilføjer:

- Der spørger jeg så, om det er relevant, at de yngste børn bliver hørt.

Formanden påpeger, at børnekonventionen allerede siger, at børn skal høres, og at det også gælder på fri- og privatskoler.

Der er ifølge ham mere brug for, at skolerne bliver oplyst om reglerne, og hvordan de skal bruges, end at det bliver skrevet ind i en lov.