Børnetelefonen tager hver dag imod opkald fra børn. Flere af de opkald begynder i højere grad at handle om problemer, der er opstået på internettet, hvor børn er fortvivlede over, hvad de skal stille op. (Arkivfoto)

Børn skal hjælpes til sikkert liv på nettet

Kriminelle har let ved at snyde børn på nettet. Skal børnene sikres bedre, kræver det dog, at forældrene bliver klædt bedre på. Det mener Børns Vilkår.

- Der stod, hvad jeg skulle gøre for at fjerne det, og at jeg skulle klikke på et bestemt link for at gøre det. Nu er jeg både bange og mistroisk. Jeg tør nemlig ikke sige det til mine forældre.

- Pludselig kom jeg ind på en side, hvor der på engelsk stod, at jeg havde 13 virusser, og at 28 procent af min telefon var inficeret.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her