Børn og unge frygter at venner er væk efter nedlukning

- Noget af det, som de fortæller, er, at de føler sig forkerte og er bange for, at vennerne ikke er der, når de vender tilbage igen i skole, siger Ida Hilario, børnefaglig konsulent hos BørneTelefonen.

I januar havde BørneTelefonen 178 samtaler om corona. Til sammenligning var der i alt 90 samtaler om corona i hele december.

- Der er børn og unge, som fortæller, at de har en modløshed og tristesse, som de næsten ikke helt forstår. Og nogle af dem går med denne følelse alene, fortæller de.

Nogle af dem, som henvender sig, har svært ved at fortælle, hvor de her følelser kommer fra, lyder det fra Hilario.

- Den er kommet snigende eller er opstået ud af det blå.

- Der var blandt andet en 17-årig pige, som skrev, "jeg kan ikke genkende mig selv." Så det er en forandring, som de unge og børnene har svært ved at forstå.

Til trods for, at de danske folkeskoleelever er sendt hjem, føler nogle af dem utryghed hjemme hos mor og far.

- Oveni afsavnet af fællesskab med de jævnaldrende er der børn og unge, som ikke føler sig trygge derhjemme. De oplever, at forældrene er nogen, som de ikke kan gå til.

- Det kan også være, at de har gået til forældrene, men ikke har følt sig taget alvorligt.

Netop forholdet mellem forældre og børn var det hyppigste samtaleemne ved henvendelserne på BørneTelefonen i foråret under den første nedlukning.

- Temaerne hos børnene og de unge har rykket rundt. Så nu er det ensomheden, som fylder, fortæller Ida Hilario.

Hun mener, det er svært at pege præcist på, hvilke konsekvenser tendensen hos børn og unge vil få på længere sigt.

- Men vi kan allerede nu høre fra andre faggrupper, at de får flere henvendelser fra børn og unge, som lider psykisk.

- Vi ved, at ensomhed kan få langvarige konsekvenser, hvis børn og unge ikke får mulighed for at tale om det og hjulpet ind i positive fællesskaber.

Derfor er det afgørende, at der kommer til at være et stærkt fokus på trivslen og opbygningen af positive fællesskaber, siger Hilario.

- Både nu og når børnene på et tidspunkt vender tilbage.