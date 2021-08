Børn og mødre i Syrien venter fortsat på evakuering

Den Task Force, der blev nedsat til evakuering, arbejder på planlægningen af den. Det oplyser Udenrigsministeriet i et skriftligt svar til Ritzau.

Mens evakueringsfly på lidt over en uge hentede hundredvis afghanske medarbejdere til Danmark, venter de børn og mødre med dansk tilknytning, som regeringen vil hente hjem, fortsat i syriske fangelejre.

Det var ellers tilbage i maj, at regeringen besluttede at hjemtage op mod 19 børn og tre mødre til Danmark.

- Udenrigsministeriet er pt. i dialog med den kurdisk dominerede lokaladministration om den nærmere timing af en evakuering.

- I sager som disse ønsker lokaladministrationen blandt andet at vurdere, om man fra kurdisk side selv har grundlag for at retsforfølge børnenes mødre lokalt, lyder det.

Og det er en unødigt vanskelig forhandlingssituation, der måske kunne være undgået. Det mener Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund.

- Den situation vi er i lige nu, er en, hvor Danmark skal forhandle med kurterne. Og når Danmark ikke har været til stede kontinuerligt i lejrene - hvilket vi i Enhedslisten har argumenteret for, at man skulle - har man sat sig selv i en svær forhandlingssituation.

- Situationen i de her lejre er så voldsom, at én dag er en dag for langt. En time er nærmest en time for langt, siger hun.

Task Forcen vurderede i forbindelse med regeringens overvejelser om hjemtagelsen i foråret, at jo længere, børnene og deres mødre opholder sig i lejrene, des større er risikoen for, at de bliver radikaliseret.

Og for, at de vil udgøre en sikkerhedsrisiko for Danmark.

Det var den vurdering, der gjorde, at regeringen ændrede mening om evakueringen. Indtil da afviste Mette Frederiksen (S) at hjemtage børnene.

Rosa Lund (EL) har tiltro til, at regeringen gør alt, hvad den kan, sådan som situationen ser ud.

Det samme har retsordfører i SF Karine Lorentzen.

- Hvis jeg kunne bestemme, havde jeg fået de børn til Danmark hurtigst muligt. Men det tog Finland et år, før det lykkedes dem at få børn hjem (fra syriske fangelejre, red.). Så det er en kompleks affære, som tager den tid, det tager.

- Men der er ingen tvivl om, at vi skulle have sat arbejdet med hjemtagelsen i gang langt tidligere, siger hun.

Udenrigsministeriet kan ikke oplyse en nærmere tidshorisont for evakueringen.