Børn og mødre er evakueret fra fangelejr

Det bekræfter advokaterne, der repræsenterer flere af kvinderne, over for TV 2 og DR.

Det tog måneder at blive enige om, at de skulle evakueres. Og det tog måneder at evakuere dem.

- Min klient er ankommet, og hun er i den kommune, som håndterer sagen. Jeg mødes med kvinden om kort tid, siger advokat Tyge Trier, som repræsenterer en af de tre kvinder, til DR.

I maj besluttede regeringen at hente de tre kvinder og de 14 børn til Danmark. Og op mod 19 børn i alt.

Det var en kovending fra regeringen, som længe havde ment, at ingen fra de syriske fangelejre - dansk tilknytning eller ej - skulle tilbage til Danmark.

Forældrene til børnene havde vendt Danmark ryggen og støttede den militante bevægelse Islamisk Stat, var meldingen i lang tid.

Men med henvisning til en vurdering fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), skiftede regeringen holdning.

Mødrene var rejst frivilligt fra Danmark til Syrien, hvor de tilsluttede sig og levede under IS.

Siden IS blev slået tilbage, har kvinderne og deres børn opholdt sig i al-Roj-lejren, som er den ene af to kurdisk kontrollerede lejre i den nordlige del af Syrien.

Den ene af kvinderne har dobbelt statsborgerskab i Danmark og et land i Østeuropa, mens de to andre er etniske danskere.

Ifølge DR blev de tre kvinder allerede ved et retsmøde i sommer sigtet for terrorrelaterede forbrydelser. Det skete ved grundlovsforhør, der fandt sted for dobbeltlukkede døre.

Det betyder, at offentligheden ikke kan få de præcise detaljer i sigtelserne.

Kvinderne er varetægtsfængslet in absentia. Altså uden at kvinderne selv var til stede i rette. Det betyder også, at de skal stilles for en dommer senest 24 timer efter ankomsten i Danmark. Der ventes derfor grundlovsforhør torsdag.

Rigsadvokaten har vurderet, at de tre kvinder hver kan stå til mellem tre og fem års fængsel, fordi de rejste til Syrien og tilsluttede sig IS.

En retssag kan betyde, at mødrene og børnene bliver skilt ad. Der findes dog en mulighed for, at kvinderne kan fængsles på en måde, så de fortsat kan være sammen med deres børn.

Selv om de tre syriske kvinder er blevet anholdt ved ankomsten til Danmark, er de formentlig ikke blevet adskilt fra deres børn.

Det siger kriminolog og radikaliseringsekspert Kasper Fisker, som også er medlem af Repatriate The Children, som har kæmpet for at få børnene hjem, til TV 2.

Ifølge Red Barnet er det vigtigt, at de evakuerede børn nu får ro.

- Man skal huske på, at børnene er alvorligt skadet af tiden i lejren. De er voldsomt syge - både fysisk og psykisk.

- De her børn har brug for ro, stabilitet og trygge mennesker omkring sig og brug for hjælp til at komme videre, siger Janne Tynell, stedfortrædende generalsekretær.

Der arbejdes på at hjemtage yderligere fem børn med dansk tilknytning fra fangelejrene.

Men det kræver samtykke fra børnenes tre mødre, som har fået frataget deres statsborgerskab, og som regeringen ikke vil have til Danmark. De fem børn og deres mødre sidder derfor fortsat i fangelejrene.