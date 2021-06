Børn med dansk tilknytning i Syrien kan ende i Somalia

Fem børn med dansk tilknytning, der sidder i syriske lejre, kan ende i Somalia, Marokko og Iran. Alle tre lande har dødsstraf i deres lovgivning.

Det skriver Politiken.

Børnenes tre mødre har administrativt fået frataget deres danske statsborgerskab.

Kvinderne kan blive sendt til deres oprindelseslande, og her vil børnene muligvis følge med. Selv om de fem børn har dansk statsborgerskab, skriver Politiken.

Det varsler Shiyar Ali, der er repræsentant i Norden for det kurdiske selvstyre, som kontrollerer lejrene.

Det kan ske, hvis de kurdiske myndigheder ikke kan finde beviser for, at kvinderne har begået forbrydelser under Islamisk Stats faner, og dermed ikke kan føre en lokal retssag.

- Hvis kvinderne siger nej til at skrive under og lade sig adskille fra deres børn, bliver de sendt til det land, hvor de har statsborgerskab. Om det er Iran, Somalia eller Marokko, siger Shiyar Ali til Politiken.

Tidligere har det kurdiske selvstyre ikke hjemsendt folk fra lejrene, men Shiyar Ali varsler en mulig kursændring over for for Politiken.

Han regner med, at kurderne senest i september har færdigscreenet mødrene.

Den ene af kvindernes advokat, Bjørn Elmquist, frygter, at kvinden risikerer fængsel under umenneskelige forhold, hvis hun og hendes to børn sendes til Iran.

- Iran er helt i bund, hvad menneskerettigheder angår. Også med hensyn til behandlingen af enlige mødre. Så hun vil ikke kunne forvente nogen retfærdig rettergang dernede, siger han til Politiken.

Det er ikke lykkedes for Politiken at få udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til at forholde sig til sagen.

Enhedslisten vil dog gerne kommentere sagen over for Politiken.

- Det her burde være et wakeupcall til, at selvfølgelig tager vi alle hjem.

- Jeg skal være ærlig og sige, at jeg har ikke indgående kendskab til afradikaliseringsprogrammer i Marokko, Somalia og Iran, men jeg har en formodning om, at vi er lidt bedre til det i Danmark, siger retsordfører Rosa Lund (EL).