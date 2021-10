Børn i Grønland svigtes trods danske millioner

Børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb, overlades alt for ofte til sig selv.

Samme år bevilgede Folketinget 80 millioner kroner til børn i Grønland. Nu skulle indsatsen styrkes sammen med 16 anbefalinger udarbejdet af den grønlandske regering, Naalakkersuisut, og den danske regering.

Men de hårdest ramte børn har ikke fået gavn af pengene, siger Martha Lund Olsen, der er direktør for børn og familie i Grønlands største kommune, Sermersooq. Den dækker blandt andet Tasiilaq.

- Hvis du troede, at hjælpen fra Socialministeriet gik til de mest udsatte børn og deres familier, tager du fejl, siger hun til det grønlandske netmedie Sermitsiaq.AG.

- Der er alt for mange børn, der ikke kan få den hjælp, de har brug for. Det må og skal frem, at det ikke er de hårdest ramte børn, der har været prioriteret med de her penge, siger Martha Lund Olsen, der er tidligere naalakkersuisoq (minister, red.) for familier og sociale anliggender.

Hun peger på, at langt de fleste penge er gået til oprustning af Socialstyrelsen med 60 til 80 nye ansatte samt til at betale danske kommuner for at bidrage med fire socialrådgivere.

Generelt har hvert tredje barn i Grønland været udsat for omsorgssvigt, og hver femte har været udsat for seksuelle overgreb.

I særlig risiko er børnene i Tasiilaq, hvor der i 2020 blev indgivet 25 anmeldelser om seksuelle overgreb begået mod børn under 15 år. Det var lige så mange som i hovedstaden Nuuk.

Tidligere børne- og ungechef i Tasiilaq Lene Warwick siger til Ritzau, at hun er enig i kritikken af, at pengene er gået forbi de børn, som har mest brug for dem.

Hun fik i 2019 til opgave at sikre mere forebyggelse og behandling i byen. Hun er siden rejst retur til Danmark.

- De få medarbejdere, der er tilbage, knokler. Men det sikrer ikke, at børnene får en hjælp, der varigt kan forbedre deres situation, siger Lene Warwick.

Hun peger på dårlige boligforhold og høj arbejdsløshed som årsager til børnenes mistrivsel.

- Leve- og livsvilkårene er så graverende, at de ikke burde finde sted. Det burde den danske regering være opmærksom på, når man bevilger så mange penge.

Formand for Red Barnet Grønland Jonna Ketwa er blandt de mange, der har kritiseret Grønlands regering, Naalakkersuisut, for at svigte børnene.

Også hun tvivler på, om pengene fra Danmark har ændret noget.

- Regeringen heroppe melder ikke noget ud. Men det er vores indtryk, at det går meget langsomt. Det er svært at sige, om børnene har fået det bedre, men jeg har min tvivl, siger Jonna Ketwa.

Eksempelvis ydes der fortsat ikke professionel hjælp til personer, der begår et seksuelt overgreb.

- Dermed kan de i værste fald fortsætte, siger hun.

Over for Sermitsiaq.AG afviser naalakkersuisoq (minister) for børn, unge og familier Paneeraq Olsen kritikken fra Martha Lund Olsen.

Hun siger, at flere nye initiativer er med til at forebygge overgreb mod børn.