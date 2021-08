Børn får kortvarige og milde coronasenfølger

Det viser et studie fra Kings College i den britiske hovedstad, London. Studiet er fagfællebedømt og publiceret i det anerkendte tidsskrift The Lancet.

Meget få børn oplever at få senfølger efter at have været smittet med coronavirus i mere end to måneder.

Studiet har undersøgt 1734 børn i alderen 5-17 år, som var blevet testet positive for coronavirus.

Kun 1,8 procent af coronasmittede børn oplevede senfølger i mere end to måneder efter smitte. Symptomerne efter første måned var hovedsageligt af den milde slags som hovedpine og træthed.

- Selv om covid-19 ved børn som regel er kortvarigt og med milde symptomer, oplever nogle børn længere sygdomsforløb.

- Men betryggende nok blev symptomerne ikke værre, og de fleste børn var kommet sig helt efter dag 56, skriver forskerne bag studiet.

Der er dog stadig børn, der får senfølger i længere tid, og det skal tages alvorligt.

Det understreger Selina Kikkenborg Berg, professor i kardiologi med særligt fokus på klinisk sygepleje ved Rigshospitalet.

- Selv om tallene er små, skal vi tage det alvorligt, at der er nogle børn, der er præget i lang tid. Man skal passe på, at børnene ikke bliver smittede, og man skal have nogle tilbud til de børn, der rammes, siger hun.

Selina Kikkenborg Berg er med på et dansk forskerhold, som undersøger senfølger efter covid-19 hos børn.

I de seneste uger har de sendt spørgeskemaer ud til 200.000 danske børn og unge op til 18 år, som både har været ramt og ikke ramt af corona.

Knap 77.000 danske børn og unge har haft covid-19. I Danmark er der ikke noget samlet overblik over, hvor mange af børnene og de unge der er ramt af senfølger.

Det britiske studie opdelte børnene efter alder. 588 børn var i alderen 5-11 år, og 1146 var 12-17 år. De ældre børn var som regel sygere i lidt længere tid end de yngre.

Men for børneflokken gjaldt det, at kun 4,4 procent oplevede sygdomssymptomer efter de første 28 dage, efter at de var blevet testet positive.

Det var eksempelvis senfølger som hovedpine, træthed og tab af lugtesans.

I Danmark vaccinerer man i øjeblikket børn ned til 12 år. 43 procent af danske børn mellem 12 og 15 år har modtaget første stik med en vaccine mod covid-19, mens 1,8 procent af aldersgruppen er færdigvaccinerede.

Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde onsdag til Børsen, at han forventer, at man til vinter skal debattere, om også børn under 12 år skal tilbydes at blive vaccineret mod sygdommen.

Der er endnu ingen vaccine, der er godkendt til denne aldersgruppe, men Pfizer er ved at teste sin coronavaccine på børn ned til seks måneder.