Børn blev mobbet og krænket mere på nettet under corona

Under corona har flere børn og unge oplevet at blive mobbet på nettet. Og organisationer melder om en markant stigning i henvendelser om digitale krænkelser - herunder af seksuel karakter.

Antallet af samtaler hos BørneTelefonen om digital mobning blev fordoblet efter den første nedlukning.

I månederne inden fortalte 12 procent af de børn, der henvendte sig til BørneTelefonen om mobning, at den foregik digitalt. Efter nedlukningen den 12. marts steg den andel til 27 procent.

- Det er helt oplagt, at børn har brugt mere tid på sociale medier under corona. De er kommet til at spille en meget stor rolle for børns sociale liv, og derfor er det ikke overraskende, at mobning er taget til her, siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Spørger man Jon Kristian Lange, seniorrådgiver i Red Barnet på området børns digitale liv, er tallet forventeligt.

- Vi kan se, at den hadefuld tale er steget meget markant under corona, siger han.

Børn og unge blev under corona også mere sårbare for andre krænkelser på nettet - herunder dem af seksuel karakter.

Red Barnets rådgivningsorgan SletDet modtog i 2020 3052 henvendelser. Det er 87 procent flere end året før. Næsten en tredjedel handlede om digitale sexkrænkelser.

Per Frederiksen er psykolog hos Red Barnet og projektleder for organisationens indsats mod overgrebsmateriale.

Han nævner grooming som eksempel på de krænkelser, som flere børn oplever. Her opbygger en mentalt eller aldersmæssigt overlegen person en relation til et barn eller ung med henblik på et seksuelt overgreb.

Når det kommer til krænkelser - også af seksuel karakter - er det afgørende, at forældre har åbnet et forum til at tale om det, forklarer Per Frederiksen.

- Vi ved, det er afgørende, at børn har en klar aftale med deres forældre. At de altid kan komme til dem, hvis de oplever noget ubehageligt på nettet. Og at forældre lover ikke at blive sure, skuffede eller straffende.

En pointe, der følges op af Børns Vilkårs direktør.

- Hvis barnet sidder alene, er risikoen langt større for, at det løber af sporet, og de reelt kan afpresses, siger Rasmus Kjeldahl.