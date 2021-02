Bødskov: Svært at spå om rækkefølge for genåbning af butikker

Vil regeringen lave en mere detaljeret plan for genåbning af samfundet, når coronasmitten begynder at aftage?

- Har regeringen planer om at lave en egentlig perspektivplan, så danskerne mere præcist kan se, hvilke forudsætninger der skal være opfyldt, for at Danmark kan genåbnes mere, spørger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

Han spørger også ministrene om, hvorvidt det på den korte bane er muligt at lave "andre isolerede nålestiksoperationer og genåbninger i stil med det, man gjorde med de mindre klasser?"

Martin Geertsen henviser til, at 0.-4.-klasserne i folkeskolen kan vende tilbage til skolerne på mandag, efter at de har været hjemsendt siden jul på grund af frygt for spredning af covid-19-smitte i samfundet.

Morten Bødskov henholder sig til, at eksperterne i Den Faglige Referencegruppe i januar afleverede en rapport om, hvordan Danmark bedst kan blive genåbnet i etaper.

Rapporten pegede på, at det ville være bedst at åbne skolerne for de mindste elever først, mens nattelivet måtte vente til sidst.

- Regeringen ønsker selvfølgelig ikke at fastholde nedlukningen af vores samfund længere end allerhøjst nødvendigt, siger Morten Bødskov.

- Jeg forstår ønsket om at kunne forberede genåbningen af sin butik, restaurant eller lille frisørsalon.

- Jeg tror dog, de fleste vil være enige med mig i, at vi skal undgå en situation, hvor vi åbner og så kort tid efter er nødt til at lukke igen, fordi smitten igen kommer ud af kontrol, siger han.

Morten Bødskov peger på, at der ifølge rapporten fra referencegruppen er store samfundsmæssige omkostninger forbundet med at holde de mindste skolebørn hjemme.

På uddannelsesområdet har eksperterne anbefalet at prioritere afgangsklasserne i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne før de videregående uddannelser.

Når det handler om erhvervsliv og arbejdspladser, er det svært at fastlægge en rækkefølge på forhånd, siger Morten Bødskov. Det afhænger også af smitteudviklingen.

- For eksempel har en åbning af storcentre, restauranter og caféer en større samfundsmæssig betydning end for eksempel åbning af liberale erhverv, alene fordi de er større sektorer.

- Men en åbning af storcentre, restauranter og caféer vil også være forbundet med en væsentlig større sundhedsrisiko.

- Så rækkefølgen for, hvornår og hvilke erhverv og arbejdspladser, der kan åbne først, afhænger af, hvor stort et råderum der er til lempelser, når vi kigger på smitten, siger Morten Bødskov.