Bøderegn til travle forældre ved skolestart

Nye tal fra Rigspolitiet tyder på, at danske forældre har for travlt, når de afleverer deres børn i skole.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

De 7700 forseelser er omtrent 1000 flere, end politiet kunne konstatere i 2019, på trods af at de i 2019 kontrollerede i en periode på fire uger i stedet for de tre i 2020.

Det er ikke kun hastigheden, som forældrene har problemer med, når de kører børnene i skole.

118 voksne benyttede ikke sikkerhedssele, og i 72 tilfælde var børnene ikke fastspændt.

Politiet tog desuden 87 personer i at bruge deres mobiltelefon, mens de kørte bil.

Politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter Christian Berthelsen er stærkt bekymret over, at så mange mennesker begår trafikforseelser i forbindelse med skolestart.

- Færdselsloven er altså lavet for, at vi alle kan komme sikkert fra a til b, og i det her tilfælde er det for, at skolebørn kan komme sikkert til skolen, siger han.

Ifølge Christian Berthelsen skal der en holdningsændring til hos folk.

- Sammen med Rådet for Sikker Trafik, som kører deres kampagner, og med vores kontroller, har vi set fra lovovertrædelser på andre områder af færdselsloven, at det, vi gør, rent faktisk virker, siger han.

Politiet har konstateret overtrædelserne ved den årlige kontrol, de foretager, i forbindelse med at danske børn starter i skole efter sommerferien.

Resten af skoleåret vil politiet løbende afholde kontroller på skolevejene, ligesom politiet næste år vil gentage den målrettede indsats vedrørende skolestart i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, TrygFonden og kommunerne.