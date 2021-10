Bodilvinder bragte Suzuki til Danmark

Allerede seks år senere vandt hun endnu en Bodil for bedste kvindelige birolle for rollen som Sylvie i "En lykkelig skilsmisse".

Tirsdag fylder Anne-Lise Gabold 80 år.

Hun blev færdiguddannet fra Det Kongelige Teaters elevskole i 1969 og blev ansat på teatret i forlængelse af sin uddannelse.

Sæsonen efter skiftede hun til Suzanne Ostens socialistiske gadeteatergruppe Fickteatern i Stockholm.

I årenes løb har hun optrådt på et hav af de danske scener. Blandt andet Det Ny Teater, Nørrebros Teater, Teater ved Sorte Hest og Kaleidoskop.

I 1986 rejste Anne-Lise Gabold til Japan. Her fik hun undervisning af den japanske sceneinstruktør og teaterteoretiker Tadashi Suzuki.

Han er ophavsmand til den såkaldte Suzuki-metode, hvor der er fokus på skuespillerens krop og fysik.

Anne-Lise Gabold har i mange år undervist andre skuespillere i Suzuki-metode.

- Fra film og tv er man vant til, at det i høj grad er kameraet, der spejler følsomheden i en rolle, når det for eksempel fokuserer på følsomheden i et blik. På en scene kræver det en helt særlig energi for at få den samme følelse ud til publikum, har hun tidligere sagt til Ritzau.

I 1999 modtog Gabold fra ITI (International Theatre Institute) den japanske skuespilpris Uchimura Prisen for at have bragt Suzuki-metoden til Danmark og resten af Skandinavien.

På tv er hun kendt fra blandt andet serierne "Bryggeren", "Taxa" og "Rejseholdet".

I starten af 1970'erne dannede hun par med skuespilleren Ole Ernst.

Anne-Lise Gabolds (født Rosberg) første ægteskab var med komponist og tidligere dramachef i DR Ingolf Gabold, med hvem hun har datteren Louise Gabold, der driver egen pr-virksomhed.

Fra sit senere ægteskab med den nu afdøde skuespiller og teaterinstruktør Horacio Munoz Orellana har hun datteren Gaia Rosberg, der også er skuespiller.