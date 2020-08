Artiklen: Blotter på cykel forsøgte at friste ung mand på skovtur

Politiet leder efter en mand, der mandag aften blottede sig i et skovområde mellem Helsingør og Hellebæk.

En 18-årig mand fra Nordsjælland fik mandag aften et noget usædvanligt tilbud, da han mødte en cyklist i et skovområde mellem Helsingør og Hellebæk.

Cyklisten - en sommerklædt mand i 40'erne - passerede den 18-årige, men kom kort tid efter tilbage, viste den unge mand sit lem og tilbød et kontant beløb for at onanere sammen med ham.

Det skriver Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.

Tilbuddet blev dog afslået og førte i stedet til en politianmeldelse.

Blotteren forsvandt fra stedet, hvorfor politiet har udsendt et signalement af krænkeren i håb om at komme på sporet af ham.

Han beskrives som dansk af udseende, 40 til 45 år, 185-190 cm høj og spinkel af bygning. Han er hvid i huden med kort brunt hår. Han var iført grå shorts og lyseblå t-shirt og kørte på en sort herrecykel med en skæv bagagebærer.

Det er langtfra første gang, at politiet i Nordsjælland skal tage sig af anmeldelser om blottere, der forulemper borgere i naturen.

For en måned siden - 20. juli - var der meldinger om en nøgen blotter i Tisvilde Hegn i Nordsjælland. Tidligere har samme område haft besøg af en blotter iklædt latexdragt.