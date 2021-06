Bloggerformand: Børn skal vide præcis hvornår der reklameres

Det siger Lisbeth Kiel, der er formand for Forbundet for Influenter og Bloggere under Dansk Journalistforbund, jurist og influent.

Når mange børn har svært ved at gennemskue reklameindhold fra influencere på sociale medier, kan der være grund til at skærpe reglerne.

En ny undersøgelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen viser, at 38 procent eller næsten fire ud af ti børn mellem 6-12 år ikke kan afkode visse typer af reklamer. Det viser et adfærdsforsøg med 1500 børn.

Ifølge Lisbeth Kiel er det "et kæmpe problem". For der skal ikke være nogen tvivl, når man støder på kommercielt indhold, uanset om man er barn eller voksen.

- Børn er meget mere modtagelige over for kommerciel påvirkning, end voksne er, og de skal vide, hvis de (influencere, red.) laver reklame.

- De skal være i stand til at vide, at det ikke bare er, fordi den person synes godt om det produkt, siger hun.

I adfærdsforsøget skulle børnene se forskellige typer af reklamevideoer på YouTube.

Her var det især den yngste gruppe i alderen seks til otte år, som havde svært ved at forstå, at betalt indhold var reklamer.

I videoer, hvor produkterne var inkorporeret i influencernes naturlige indhold, kunne 53 procent i den aldersgruppe korrekt se, at der var tale om reklamer.

Dermed kunne næsten halvdelen ikke afkode, at det var reklame. Det var tilfældet, selv om reklameindholdet levede op til gældende regler om, at man tydeligt skal markere det i tekst eller på billede.

Lisbeth Kiel peger på, at selv om reklameindhold allerede skal markeres tydeligt i dag, så er der mange børn i aldersgrupperne, som ikke ved, hvad en annonce er, eller som ikke kan læse.

Hun mener, at det kan tydeliggøres yderligere over for børn, for eksempel ved at influencerne får det sagt i en video frem for kun at skrive det.

Men der kan også være grund til at undersøge, hvilken effekt det vil have, hvis man overfører idéen om reklameblokke fra tv til sociale medier.

Det kunne ske ved, at en influencer kun reklamerer før og efter det naturlige indhold i en video, foreslår formanden.

- Hvis man kan se, at det fungerer på tv (reklamer for børn, red.), at det er adskilt en smule fra resten af indholdet i udsendelsen, synes jeg, det kunne være en mulig løsning, siger Lisbeth Kiel.

- Det er noget, som er rigtig svært at komme til livs, og jeg tænker, det er noget, hvor hele branchen er nødt til at finde en løsning.

- Dels er der et ansvar hos annoncørerne. Men mange forældre lader også deres børn logge ind på konti på eksempelvis YouTube, siger Lisbeth Kiel.