Blodtryksmedicin kædes for tredje gang sammen med kræft

For tredje gang på kort tid viser et studie, at der er øget kræftrisiko, hvis en patient i en årrække har taget blodtryksmedicin, der indeholder stoffet hydrochlorthiazid (HCTZ). Det skriver Politiken.

250.000 danskere tager blodtryksmedicin, der indeholder HCTZ. Omkring tre danskere får hvert år to særligt aggressive former for modermærkekræft af den populære blodtrykssænkende medicin, viser studiet.