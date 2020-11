Bloddonorstudie bekræfter: Afstand og håndvask sænker smitterisiko

Et studie med ældre bloddonorer viser, at det gør en forskel, om man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det sænker risikoen for at blive smittet med coronavirus, hvis man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet hyppig og grundig håndvask.

Det viser et forskningsprojekt, der er udført i samarbejde mellem blodbankerne i tre af landets regioner og Statens Serum Institut (SSI).

I projektet har man fra maj til juni testet 1201 ældre pensionerede bloddonorer for, om de har udviklet antistoffer mod coronavirus.

De samme personer er også blevet bedt om at udfylde et spørgeskema om adfærdsændringer under coronaudbruddet. Det kan for eksempel være ting i forhold til håndvask, afstand til andre og reduceret brug af offentlig transport.

Samlet testede 1,2 procent af de ældre bloddonorer positive for antistoffer mod coronavirus. Og baseret på deltagernes svar i spørgeskemaet kunne forskerne se, at deltagere med antistoffer tilsyneladende var mindre tilbøjelige til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, end dem der ikke havde antistoffer.

Ole Birger Pedersen, der er overlæge på Sjællands Universitetshospital i Køge, har stået i spidsen for undersøgelsen.

- Vi kan altså se, at det gør en forskel, om man holder afstand og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, siger Ole Birger Pedersen i en pressemeddelelse.

Studiet har også vist, at kun omkring halvdelen af dem, der har haft virusset, kunne huske at have haft symptomer på sygdommen.

Sammen med en tidligere undersøgelse fra SSI viser det nye studie desuden, at dødeligheden for aldersgruppen 17-69 år er nede på 0,083 procent.

Til gengæld er den for borgere på 70 eller derover på 5,4 procent.

Det vil sige, at dødeligheden er 65 gange højere hos den ældre gruppe sammenlignet med den yngre.

Ifølge Henrik Hjalgrim, som er professor på Afdeling for Epidemiologisk Forskning på SSI, tyder det ud fra forskningen på, at risikoen for at dø med coronavirus er markant højere for ældre borgere over 69 år end for smittede mellem 17 og 69 år.

- Det er dog vigtigt at slå fast, at vores undersøgelse ikke belyser årsagerne til denne forskel, men at anden forskning peger på, at det særligt er samtidig kronisk sygdom, som oftere ses blandt ældre, som forværrer forløbet af covid-19, siger Henrik Hjalgrim i pressemeddelelsen.

Ifølge SSI er der siden slutningen af februar registreret 48.241 tilfælde af coronasmitte i Danmark.

Borgere på 70 år eller derover står for 4274 af det samlede antal tilfælde. Det er cirka hvert 11. af tilfældene.