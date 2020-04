Nu vil blodbankerne tjekke blod for antistoffer efter coronasmitte. Det kan sige noget om, hvor mange danskere der har været smittet, og som dermed formodes at have udviklet immunitet mod virusset. (Arkivfoto).

Blodbanker vil teste om donorer har haft coronavirus

Landets 184.000 bloddonorer skal hjælpe myndighederne til at få et overblik over, hvor mange der har været smittet med corona og udviklet immunitet.

De 5000 ugentlige donationer af blod vil blive testet for antistoffer, der dannes i blodet, når man har været smittet med coronavirus.

Blodbankerne i Region Hovedstaden og Region Midtjylland er som de første begyndt at teste for antistoffer i denne uge.

Senere følger blodbankerne i de øvrige regioner med.

I hovedstadsregionen er blod fra 1000 donorer i perioden fra 1. til 3. april blevet testet.

Her viser resultaterne, at 27 af bloddonorerne har dannet antistoffer mod coronavirus.

Det svarer til, at 2,7 procent af de undersøgte bloddonorer har haft coronasmitte og dannet antistoffer.

I Region Midtjylland er der testet for antistoffer blandt 244 donorer, der har afgivet blod mellem 2. og 3. april. Her er der ikke fundet én eneste, der har haft sygdommen.

Der er derfor lang vej til at opnå en bred immunitet mod sygdommen i befolkningen - også kaldet flokimmunitet.

Eksperter har anslået, at det vil kræve, at cirka 60 procent af befolkningen - svarende til 3,6 millioner danskere - skal have haft sygdommen for at udvikle flokimmunitet.

- De lave forekomster af antistoffer viser, at de tiltag, der er gjort for at inddæmme virus, virker, og at epidemien er kommet under kontrol.

- Det er selvfølgelig glædeligt. Men jeg tror, at vi er mange, der i vores stille sind havde håbet på en højere forekomst af antistoffer.

- Det ville betyde, at vi var nået lidt længere ind gennem epidemien, end det ser ud til med de lave tal, vi kigger på nu, siger overlæge og professor på Rigshospitalet Henrik Ullum.

Han er leder af Region Hovedstadens virologi- og biobanksektion.

Blodet i de fem regioners blodbanker vil løbende blive testet. Det vil give et øjebliksbillede af antallet af danskere, der har været smittet.

Resultaterne vil blive meldt ind til Statens Serum Institut, der som myndighed overvåger smittens udvikling i samfundet.

Der er i øvrigt ingen risiko for at pådrage sig smitte ved at modtage blod med antistoffer efter coronasmitte, understreger Henrik Ullum.

I Danske Regioner er regionsformand Stephanie Lose (V) tilfreds med, at regionernes blodbanker kan yde et væsentligt bidrag til overvågningen af smitteudbredelsen.

- Det er helt afgørende ny viden på området, som blodbankerne kan levere her, siger hun.

Tidligere på ugen meddelte virksomheden Falck, at man planlægger at teste op mod 5000 medarbejdere for antistoffer efter coronavirus.