I årene efter blodbadet i Stockholm i 1520 fortolkede flere kunstnere begivenheden - heriblandt kobberstikkeren Dionysio Padt-Brugge. Nedslagtningen af 82 svenske ledere havde stor betydning for svensk oprørstrang og store konsekvenser for Christian II's egen skæbne.

Blodbad rejste Sveriges kamp mod Danmark

Søndag er det 500 år siden, at Christian II fik 82 svenske adelige halshugget i Det Stockholmske Blodbad. Det fik store konsekvenser for både kongen og landet.

Her bliver den svenske præst og kartograf vidne til et gruopvækkende syn, da en bøddel på vegne af den danske og nyudnævnte svenske konge, Christian II, halshugger de første af i alt 82 svenske gejstlige og adelige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her