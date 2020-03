Hvis man har rejst i et risikoområde og arbejder i sundheds- eller ældresektoren med direkte borgerkontakt, er der nu et krav om at blive hjemme i to uger efter rejsen.

Bliv hjemme efter rejse i coronaramt område

Alle, der vender hjem fra områder med stor spredning af corona, anbefales at blive hjemme fra arbejde i to uger. For ansatte i sundhedssektoren er det et krav.

Sundhedsstyrelsen har således indført et krav om, at ansatte i sundheds- og ældresektoren, der har rejst i risikoområder, skal blive hjemme fra arbejde i to uger.

De danske myndigheder skruer nu op for virkemidlerne i forsøget på at forhindre smittespredning med coronavirus i Danmark.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her