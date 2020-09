Blitzet fartsynder vendte tilbage med politifjendsk nummerplade

Efter at være blevet blitzet af en af politiets fotovogne tilbage i februar valgte en 28-årig mand på noget utraditionel vis at give sin utilfredshed til kende. Han har nu fået en bøde på 26.000 kroner, og hans bil er konfiskeret.

Politiets fotovogn blitzede den 21. februar manden. Det opdagede han, og han reagerede ved at køre hjem, tage nummerpladen af bilen og erstatte den med et skilt, hvorpå der stod "Fuck Politi".

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Med sin nye alternative nummerplade vendte manden tilbage til fotovognen på Vroldvej ved Skanderborg. Og her kørte han forbi fire gange i løbet af seks minutter.

Hastigheden lå mellem 94 og 119 kilometer i timer. Fartgrænsen på stedet er 50 kilometer i timen.

Da sagen fredag i den forgangne uge blev behandlet ved Retten i Horsens, erkendte den 28-årige mand, at have kørt bilen og at have kørt for stærkt. Han ville dog ikke erkende, at der var tale om "særlig hensynsløs kørsel".

Det mente anklagemyndigheden dog, og specialanklager Pernille Moesborg forlangte derfor en straf på 40-60 dages fængsel, oplyser hun til Ritzau.

Men retten valgte imidlertid at frifinde manden for den del af tiltalen. Han blev derfor alene dømt for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

Det udløste en samlet bøde på 26.000 kroner, en ubetinget frakendelse af førerretten i to år og en konfiskation af bilen.

Den 28-årige valgte at acceptere rettens dom, og det er derfor op til anklagemyndigheden at afgøre, om sagen skal indbringes for landsretten med krav om en strengere straf.

Den fartforseelse, som udløste det hele, hvor manden blev blitzet, inden han tog nummerpladerne af, var allerede afgjort med en bøde inden retssagen.