Bland-selv-slik ryger fra hylderne

Det er selskaberne bag blandt andet Kvickly, Super Brugsen, Dagli' Brugsen, Irma, Fakta, Føtex, Bilka og Netto. Kommunikationschef i Coop Lars Aarup forklarer, at det sker som led i at bremse spredningen af corona.

I flere af de store dagligvarebutikker er løbet kørt, hvis man ønsker at købe bland-selv-slik til fredag aften. Coop og Salling Group har besluttet at indstille salget af bland-selv-slik, oplyser de til DR.

- Lige nu er vi ved at se på alle muligheder for at inddæmme smitte. Bland selv-slik er en af dem, vi ser på, og for nuværende har vi besluttet at suspendere salget, siger han til DR.

Salling Groups pressechef, Kasper Regelsen, siger, at det handler om at undgå, at kunder stimler sammen.

Begge steder må sliksultne kunder derfor købe slik i emballage.