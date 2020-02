Blæksprutten i dansk scenekunst

Hun fik dog allerede sin teaterdebut to år tidligere, hvor hun spillede sygeplejeelev i forestillingen "A Clockwork Orange" på Betty Nansen Teatret.

Siden har danskerne lært Marina Bouras at kende i meget forskellige roller på teater, film og tv. Heriblandt rollerne som Axels kone i Lars von Triers film "Idioterne" og som vicepolitimester Marie Wied i tv-serien "Ørnen".

Hjemmefra lærte Marina Bouras, at man ikke behøver at holde sig til et fastlagt spor hele vejen igennem livet. Ud over skuespillet har hun en uddannelse inden for coaching og psykoterapi.

Marina Bouras har et tæt forhold til Grækenland. Hun er datter af en græsk far og taler sproget flydende. Det er muligvis roden til hendes temperament, som kan ses i rollerne på teaterscenen og på skærmen.

I 2017 vandt Marina Bouras en Reumert-pris for Årets Kvindelige Hovedrolle.

Prisen fik hun for sin rolle som kvinden Medea, som forrådes af sin mand efter at have ofret alt, hun har. Rollen var en del af forestillingen "Ren" på Husets Teater.

Juryen begrundede prisen med, at rollen viste, hvor grænseoverskridende og rå Marina Bouras er som skuespiller.

- For mig, som er halvt græsk og halvt dansk, bliver det bare ikke større end at modtage denne store danske pris for denne store græske rolle. Tusind tak, sagde en rørt Marina Bouras, da hun modtog prisen.

Lige nu er hun aktuel i DR-serien "Når støvet har lagt sig".

Privat er Marina Bouras gift med skuespilleren Jens Albinus, som hun mødte under optagelserne til tv-serien "Ørnen". Sammen har parret to børn.