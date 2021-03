Blå trio til statsministeren: Lad os mødes online

Med statsministerens rejse til Israel torsdag og efterfølgende selvisolation er der dog først møder igen fra tirsdag til fredag.

- Nedlukningen af Danmark har så store negative konsekvenser for både menneskers sundhed og virksomhedernes muligheder for at overleve, at vi har pligt til som Folketing at handle hurtigst muligt.

- Så overlever vi nok begge, at vi går glip af en selfie, skriver formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, i en kommentar.

Efter planen skal Nye Borgerlige og De Konservative møde i Statsministeriet til forhandlinger onsdag den 10. marts, mens Liberal Alliance har tid fredag den 12.

- Danmark skal ikke være lukket ned én dag længere end nødvendigt. Jeg synes, at statsministeren skal bruge sin selvisolation til at blive færdig med en genåbningsplan.

- Vi kan sagtens give vores bud over telefon, Skype eller Teams - og gerne allerede i aften eller i morgen tidlig, skriver formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, i en kommentar.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, bytter også gerne kaffe og kringle i Statsministeriet ud med møde på Teams, hvis det kan rykke på den tidsplan.

- Lad os komme i gang hurtigst muligt og tage det online. Det gør vi jo med alle andre møder.

- Hvis vi først mødes sidst i næste uge, så skal der først regnes på tallene efter det. Og så skal regeringen tænke over det i en uge eller 14 dage. Jeg frygter for, at hvis ikke vi er nogen, der presser på, så sker der ikke en dyt, siger han.

Han åbner endda op for, at de tre partier kan overtales til at tage et fælles møde med statsministeren, hvis det kan spare tid.

- Statsministeren skal bare sige til, så stiller vi op. Vi kan også tage møderne lige i rap. Hun (Mette Frederiksen (S) red.) kan få det, som hun vil have det, siger han.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der var til forhandlinger mandag i Statsministeriet, byder idéen om online møder velkommen.

- Jeg synes det er helt oplagt, at vi forhandler videre online, så danskerne hurtigst muligt kan få et konkret genåbningsperspektiv. Det er det, der er brug for, skriver han.