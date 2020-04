Blå politikere kritiserer minister: Bland dig ikke i Ikea-åbning

Erhvervsminister Simon Kollerup er ikke begejstret for, at Ikea mandag åbnede sine varehuse i Danmark.

En række borgerlige politikere kritiserer erhvervsminister Simon Kollerup (S) for at blande sig i Ikeas åbning.

Kollerup har varslet, at han vil "følge op" på sagen om Ikea, der mandag åbnede sine varehuse i Danmark, selv om ministeren har anbefalet virksomheder som Ikea at holde lukket grundet coronakrisen.

Det møder kritik fra blandt andre De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, Liberal Alliance-leder Alex Vanopslagh og den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Altså en virksomhed har frivilligt haft lukket. Forberedt sig på at åbne med alle tænkelige hensyn - og det er så et problem? Det her begynder at ligne noget, jeg ikke kan lide ..., skriver Pape på Twitter.

På Facebook spørger Vanopslagh, hvad ministeren har gang i.

- Det er uholdbart at have en minister for erhvervslivet, der siger til forretninger, der gerne må åbne, at de helst ikke skal gøre det, skriver han blandt andet og kommer med en opfordring til ministeren:

- I stedet for at have en regering, der skælder ud på og moraliserer over for virksomheder, der kan tænke selv og finde egne løsninger på udfordringer, så bør regeringen måske snarere lade sig inspirere:

- Storcentre og andre, der er (politisk påbudt) lukket, skal have lov til at åbne, hvis bare de lever op til klare og tydelige sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan man må åbne.

- Jeg savner en regering og en erhvervsminister, som har tillid til danskerne og danske virksomhederne, skriver Vanopslagh.

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blander sig også i debatten.

- De blev ikke tvunget til lukning. Åbner igen. Følger sundhedsmæssige forskrifter. Ministeren kan ikke lide det.

- Hvor er vi på vej hen? Skal borgere og erhvervsliv pejle efter ministres fornemmelser eller landets lovgivning? Pas nu på!, skriver Løkke på Twitter.

Ikea har forsvaret åbningen med, at der ikke har været noget konkret påbud om at holde lukket, at man i flere uger frivilligt har haft lukket, og at man i forbindelse med åbningen har indført en række corona-foranstaltninger.

Eksempelvis er der en maksimumkapacitet i varehusene, afstandskrav og håndsprit overalt.

Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv, kalder Ikea-åbningen for positiv.

- Næste logiske skridt er en åbning af landets storcentre, magasiner og restaurationsbranchen, siger han i en mailkommentar til Berlingske.

Ikea-sagen kommer, efter at en række zoologiske haver har fulgt ministerens anbefalingen og har undladt at åbne 1. maj.

De zoologiske haver havde fået Rigspolitiets accept, lød det først, men de retningslinjer blev siden ændret.