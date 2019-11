Blå partiledere vil have Ellemann til at tegne V-linjen op

I dag hedder formanden for Venstre også Ellemann-Jensen til efternavn. Og lørdag formiddag skal Jakob Ellemann-Jensen ved partiets ordinære landsmøde i Herning holde sin første formandstale efter at være blevet valgt for otte uger siden ved det ekstraordinære landsmøde.

Som leder af oppositionen har han ikke alene fået til opgave at samle sit parti efter det dramatiske formandsopgør mellem Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen.

Han skal også forsøge at forene de blå partier i et borgerligt alternativ til statsminister Mette Frederiksens (S) røde flertal.

Det kan blive en stor opgave. For der er langt fra udlændingepolitikken hos Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til Liberal Alliance. Også den økonomiske politik skiller partierne i blå blok.

Partilederne Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Pape Poulsen (K), Pernille Vermund (NB) og Alex Vanopslagh (LA) håber lørdag at få mere vished om, hvilket parti Venstre er med Jakob Ellemann-Jensen i front.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, siger forud for Venstres landsmøde:

- Jeg er spændt på, om Jakob Ellemann sætter en retning for Venstre. Det må jo tage den tid, det tager. Jeg tror bare, at det er vigtigt, hvis vælgerne skal se de borgerlige liberale partier som et reelt alternativ, siger Søren Pape Poulsen.

Særligt håber han at høre Ellemann-Jensen afskrive det velfærdsløfte, som Lars Løkke Rasmussen gav under valgkampen.

I Venstres forslag til en finanslov fremgår det dog, at partiet stadig står ved løftet om, at det offentlige forbrug skal følge med, når der bliver flere børn og ældre.

- Det er ærgerligt, at vi er kommet dertil, at et liberalt parti mener, at man bare skal fremskrive den demografiske udvikling en til en og uden at tænke på danskere, der knokler hver eneste dag, og som gerne skulle have noget mere i posen, siger Søren Pape Poulsen.

Pape vil desuden gerne høre V-formanden understrege, at en borgerlig regering er absolut førsteprioritet. Og så håber Pape at få svar på, om Venstre stadig mener, at regionerne skal nedlægges.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, synes grundlæggende, at det er godt, hvis Venstre står fast på velfærdsløftet.

- Man kan altid diskutere, om deres finanslovsudspil faktisk gør det. Men det er godt, at det er den vej, de vil gå, siger han.

DF-formanden håber, at Jakob Ellemann-Jensen i forhold til udlændinge- og værdipolitik vil lade sig inspirere af, at Inger Støjberg for kort tid siden blev valgt som Venstres næstformand.

- Skal man tolke et politisk budskab i det, må det være, at Venstres bagland ønsker at fortsætte det parløb, som også har været med mit parti gennem efterhånden mange år.

- Jeg håber, vi får bekræftet, at det er den linje, han også lægger fremover, lyder det.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, har i sin første tid på Christiansborg sendt mere ros til Mette Frederiksen end til Venstre-formanden.

Personligt kan Vermund godt lide Jakob Ellemann-Jensen, som er gået væk fra tidligere V-formand Lars Løkke Rasmussens linje om at afvise en regering baseret på støtte fra Nye Borgerlige.

Hun er i tvivl om, hvad Venstres politiske projekt er. Og hun vil kun gisne om, hvad partiet vil med udlændingepolitikken.

- Vi er i en situation, hvor Socialdemokratiet har taget teten, og det er jo helt vanvittigt, at Jakob Ellemann-Jensen sætter sig på bagsmækken og lader Socialdemokratiet føre udlændingepolitikken, siger Vermund.

- Jeg håber ikke, at det fortsætter sådan. Men at han sætter sig frem på førersædet og forstår, at det er borgerlige kerneværdier, der er på spil, når man ikke får løst problemerne med udlændingepolitikken.

Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance, håber, at Jakob Ellemann-Jensen bekender borgerlig liberal kulør.

Og så skal han stille sig i spidsen for at skabe et miljø i blå blok, hvor man under hinanden det godt, lyder det.

- I sidste valgperiode havde vi nok mere travlt med at spænde ben for hinanden i stedet for at hjælpe hinanden.

- Der tror jeg, er noget af det vigtigste i blåt samarbejde, at selv om vi er forskellige og ikke er enige om alt, skal vi unde hinanden det godt. Den måde man agerer leder på og forsøger at finde kompromiserne og samle, det betyder en hel del, siger Vanopslagh.

Jakob Ellemann-Jensen skal også vise, at Venstre vil noget andet end Socialdemokratiet.

- Det spændende med talen er, om han lægger op til at kopiere eller overbyde Socialdemokratiet, eller om han lægger op til at sige: "Vi er et borgerligt liberalt parti, vi vil noget andet end status quo og drift af velfærdsstaten, vi har nogle reformbud".

På spørgsmålet om, hvorvidt han har tiltro til, at det sker, svarer Vanopslagh:

- Jeg vil lade tvivlen komme Venstre og Jakob Ellemann til gode.