Blå partier vil lade eksforsvarschef undersøge Afghanistan-exit

Venstre foreslår at sætte en tidligere forsvarschef i spidsen for undersøgelse. Blå partier bakker op.

De blå partier i Folketinget vil have en tidligere forsvarschef til at stå for en undersøgelse omkring forløbet af Danmarks exit fra Afghanistan.

Det skriver Politiken.

Alle partierne i Folketinget er enige om, at forløbet skal undersøges. Regeringen har selv lagt op til, at det er ministrene, der skal stå for det.

Men ifølge Venstre bør det være en af de tidligere forsvarschefer, der påtager sig lederrollen i sådan en undersøgelse for at gøre den ekstern og uvildig.

- Det eneste, regeringen har lagt frem, er en intern undersøgelse, siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V) til Politiken og tilføjer:

- Så det er sådan lidt i afmagt. Når regeringen ikke tager opgaven på sig, så må vi jo gøre det, i et håb om at vi så kan samle flertal omkring os, som så kan presse regeringen til at gøre det.

Konkret vil Venstre have undersøgt, om Danmarks evakuering fra Afghanistan kunne have været håndteret bedre.

Undersøgelsen skal kredse om, hvilke beslutninger om evakueringer der blev truffet eller ikke truffet i de ansvarlige ministerier, i tiden efter at USA annoncerede, at landet ville trække sine soldater ud af Afghanistan.

Forslaget får opbakning fra Dansk Folkeparti, De Konservative og Nye Borgerlige.

De blå partier er dog afhængige af, at mindst et af regeringens støttepartier vil bakke op om forslaget, hvis der skal skabes flertal.

Og det ser svært ud.

Hos de radikale siger udenrigsordfører Martin Lidegaard til Politiken, at partiet "søger de samme svar som Venstre", men at det også er "fair", at myndighederne selv får lov at fremlægge forløbet.

SF og Enhedslisten er tøvende, så længe der pågår en evaluering af forløbet. Enhedslisten er desuden kritisk over for, at det er en forsvarschef, der skal stå i spidsen for en efterfølgende undersøgelse.

Politiken har ikke fået en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).