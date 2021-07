Blå partier vil have coronalettelser nu

Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti beder derfor nu sundhedsminister Magnus Heunicke (S) komme ind fra ferie for at forhandle.

- Det er en alvorlig sag, og der er behov for, at ministeren tager ansvar og kommer tilbage fra sin ferie for at drøfte coronarestriktionerne, siger Venstres fungerende politiske ordfører, Eva Kjer Hansen, til Jyllands-Posten.

Kulturlivet og dele af erhvervslivet er stadig underlagt en række restriktioner, der "på ingen måde giver mening", siger hun.

Kirker og trossamfund er sammen med biografer, teatre og festivaler underlagt skrappe krav til areal og afstand. Kirkegængere skal således holde to meters afstand, når de synger salmer i kirken, mens fodboldfans i tusindvis kan stå tæt sammen og synge landsholdssange.

- Generelt er jeg ganske bekymret for, at restriktionerne er så ulogiske, at det kan svække danskernes tillid til lovgivningen, hvilket vil være et stort problem for bekæmpelsen af coronavirus, siger Eva Kjer Hansen til JP.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, vil nu rette "en venlig henvendelse" til Magnus Heunicke og justitsminister Nick Hækkerup (S).

Marcus Knuth (K) bakker op.

- Det giver jo absolut ingen mening, at man kan holde vilde fodboldfester uden mærkbart flere smittede, men samtidig kan man ikke holde byfest. Det kalder på, at ministeren kommer til fornuft og tager en pause fra sin ferie, så vi kan få styr på dette, siger han til avisen.

De gældende restriktioner er under udfasning, så flere af afstandskravene lempes 1. august. De skal efter planen fjernes helt 1. september.

Liselott Blixt (DF) håber meget snart at høre fra Magnus Heunicke.

- Vi mener, det er tid at lempe restriktionerne, og det mente vi, allerede før han gik på ferie. Reglerne er så ulogiske, at ingen forstår dem, siger hun.

Ritzau har uden held forsøgt at få en kommentar fra Socialdemokratiets kulturordfører, Kasper Sand Kjær.

Tre professorer opfordrer tirsdag i Berlingske til helt at droppe de landsdækkende restriktioner.

For selv om smitten stiger herhjemme, bliver kun ganske få alvorligt syge.

- Covid er ikke farlig længere. Det, vi oplever nu, svarer til en mildere influenzaepidemi. Indlæggelsestallet er lille, siger Niels Høiby, overlæge og professor i klinisk mikrobiologi ved Panum Instituttet og Rigshospitalet.

- Restriktionerne skal lettes og fokuseres i det omfang, de stadig skal bruges. For eksempel, når smitten stiger lokalt i boligområder med mange indvandrere, eller i Hørsholm, hvor vi så, at der var problemer på et gymnasium for nylig, siger Niels Højby.

Hans kolleger Søren Riis Paludan på Aarhus Universitet og Allan Randrup Thomsen, virologiprofessor ved Københavns Universitet, er enige.

- Nu, med så mange vaccinerede og så fantastisk en effekt, skal vi løse tæt på alle coronarestriktioner op. Efter min opfattelse er det ikke risikabelt, siger Søren Riis Paludan til Berlingske.