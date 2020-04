Blå partier uden samlet bud på genåbning: Kan gøres på 100 måder

Onsdag træder den første del af genåbningen af Danmark i kraft, når en række daginstitutioner og skoler åbner igen.

Men ifølge flere blå partiledere skal der åbnes langt mere.

Hvordan det konkret skal foregå, er der dog endnu ikke en klar strategi for.

Hos Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, er meldingen, at vi skal gå så langt, vi overhovedet kan.

- Der skal være mest muligt aktivitet for at få gang i noget, der er godt for vores land, også økonomisk. Vi skal have de selvstændige i gang og få det til at fungere.

Statsminister Mette Frederiksen (S) skriver på Facebook, at regeringen vil prioritere arbejdspladser.

- Vi kommer desværre ikke til at åbne for jer alle på én gang. Men vores retning er, at vi vil prioritere arbejdspladser.

Det stiller dog ikke Søren Pape tilfreds.

Spørgsmål: Regeringen lægger jo også op til at få gang i erhvervslivet. Er I tilfredse med det, de siger?

- Det er jo den brede pensel. Det, vi har tilbage for at diskutere, er, hvor langt vi skal gå. Jeg minder jo lige om, at regeringen inden påske valgte et mere end forsigtigt scenarie, og sundhedsmyndighederne har sagt, der kan åbnes endnu mere op, siger Søren Pape.

Spørgsmål: Men hvor langt vil I så konkret gå?

- Jamen vi vil gå så langt, som sundhedsmyndighederne mener er forsvarligt. Og så må vi inden for det med de byggeklodser og beregninger, vi får, se, hvordan det skal sættes sammen.

- Det kan man sætte sammen på 100 måder, siger Søren Pape Poulsen.

Partilederne mødtes tirsdag til forhandlinger om yderligere genåbning af landet tirsdag.

Her fik de respektive partiledere mulighed for at byde ind med hver deres forslag til, hvordan genåbningen skal foregå.

På Twitter kritiserer Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, regeringens "bekymrende zigzag-kurs".

Adspurgt om selv at fremlægge en strategi giver han ikke konkrete bud. Han skriver, at han "godt kunne tænke sig en strategi, der rækker længere frem end fem dage".

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Liberal Alliances Alex Vanopslagh eller Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl.