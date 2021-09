Blå partier støtter datingstop for livstidsfanger

Både Venstre og De Konservative er umiddelbart positive over for regeringens forslag om at begrænse rettighederne for livstidsdømte og visse forvaringsdømte.

- Det skal være slut, siger han.

Justitsministeriet oplyste tirsdag, at regeringen ønsker at stramme forholdene for de personer, der har fået livstidsdomme.

Det betyder blandt andet, at man vil begrænse muligheden for at danne nye relationer, begrænse de livstidsdømtes kontakt med omverdenen og begrænse muligheden for at kommer med offentlige tilkendegivelser.

Preben Bang Henriksen mener, at de skal tages hensyn til de livstidsdømte ofres familier.

Familien til ofrene for de her forbrydelser skal ikke igen og igen kunne læse beskrivelser af forbrydelsen i ugepressen, lyder det fra retsordføreren.

Også De Konservative tager godt imod forslaget.

Retsordfører Britt Bager tager det forbehold, at hun ikke har læst sig ned i lovforslaget endnu. Men intentionen bag er hun helt enig i.

- Jeg synes i hvert fald, man skal dæmme op for de eksempler, der har været. Det gør vi med denne lovgivning.

- Nu har vi jo ikke så mange livstidsdømte - heldigvis - så det er begrænset, hvor mange eksempler der har været fremme. Men dem, der har været fremme, er grumme nok til at reagere på, siger hun.

Bager henviser blandt andet til Peter Madsen og Peter Lundin, der begge er blevet gift i fængslet.

B.T. har spurgt Jens Elo Rytter, der er professor på Københavns Universitet og beskæftiger sig med menneskerettigheder, om en vurdering af forslaget.

- Forbuddet mod at etablere nye relationer vil gribe ind i fangens privatliv, og forbuddet mod at offentliggøre udtalelser om sine forbrydelser, som jeg forstår det på en hvilken som helst måde, herunder via sociale medier, kan rejse spørgsmål om censur, siger han til avisen.

Det ændrer dog ikke på Preben Bang Henriksens holdning til forslaget.

- Der gælder altså ikke samme regler, når man har begået en af de værste forbrydelser og fået en livstidsdom. Der må gælde den regel, at der er et hensyn til ofrenes familier.