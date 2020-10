Blå partier støtter Mette F.-forslag om at skærpe opholdsforbud

Det var, da Mette Frederiksen præsenterede forslaget om at skærpe muligheden for opholdsforbud, så det også kommer til at gælde for grupper.

Som det er i dag, kan politiet kun forbyde enkeltpersoner at komme i særlige områder - for eksempel et bandemedlem.

- Det synes jeg faktisk var ganske fornuftigt, at regeringen har ladet sig inspirere af den tidligere regering og hele opholdsforbudstanken, siger Søren Pape Poulsen, som selv er tidligere justitsminister.

- Jeg har selv turneret rundt med, at man skal kunne føle sig tryg alle steder i Danmark. Nu må vi se, hvad de lægger frem, men det kommer vi til at se positivt på, siger han.

Første gang man overtræder forbuddet, skal det udløse en bøde på 10.000 kroner, foreslår Mette Frederiksen.

Anden gang skal der være tale om 30 dages fængsel.

Også Inger Støjberg, som er Venstres fungerende formand, mens Jakob Ellemann-Jensen er sygemeldt, tager godt imod forslaget.

Særligt fordi Venstre selv har foreslået, at det skal være muligt at indføre opholdsforbud, så "unge udlændinge kan få forbud mod at være i områder, hvor de skaber utryghed".

- Der er ikke noget bedre som opposition, end når regeringen tager nogle af vores forslag og lægger dem frem som lovgivning, siger Inger Støjberg.

Hun synes dog, at en bøde på 10.000 kroner første gang, at forbuddet bliver brudt, er for lav.

Umiddelbart ser det altså ud til, at det bliver en smal sag for regeringen af finde flertal for et opholdsforbud.

Efter talen siger Mette Frederiksen om et nyt opholdsforbud, at det er det "eneste sprog, de unge mænd forstår":

- Da jeg startede denne debat var der nogle, der sagde, at der ikke var problemer. Men jeg blev næsten væltet over ende af personer, der henvendte sig for at sige, at de kunne se problemerne ud af vinduet. De kunne se det på s-togsstationerne, siger Mette Frederiksen.

Det var på Socialdemokratiets sommergruppemøde, at Mette Frederiksen første gang luftede, at regeringen vil tage et opgør mod grupper, som skaber utryghed.

Her lød det fra statsministeren, at man ikke skal være bange for at tage S-toget hjem om aftenen, "fordi der er 15-17 indvandrerdrenge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt".