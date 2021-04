Blå partier kræver beregninger af hurtigere genåbning

- Vi har tidligere oplevet, at når vi er kommet til forhandlinger og har bedt om at få noget åbnet, så er vi blevet mødt med en forklaring om, at det ikke kan lade sig gøre, fordi der ikke er regnet på det.

- Så nu vil vi meget tydeligt bede om, at der regnes på mere, end det som regeringen lægger op til, siger formand Jakob Ellemann-Jensen (V).

I aftalen om genåbning, som alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige er med i, er det skrevet ind, at partierne og sundhedsmyndighederne hver 14. dag vil vurdere situationen.

Her vil myndighedernes beregninger blive holdt op imod den faktiske udvikling. Ud fra det vil partierne have en politisk drøftelse om konsekvenserne.

Ellemann-Jensen lægger vægt på, at tidligere prognoser fra Statens Serum Institut viste 870 indlagte midt i april. Med omkring 200 indlagte har det vist sig ikke at være tilfældet.

Han medgiver, at denne slags beregninger er behæftet med en vis usikkerhed.

- Men når vi kan konstatere, at indlæggelsestallene er en fjerdedel af, hvad man havde forudsagt, så er der plads til mere genåbning.

- Ingen foreslår at åbne alting. Vi vil bede om, at der, ud over at blive regnet på de ting, der skal åbne den 21. april, også bliver regnet på de ting, der er planlagt til at åbne i næste fase, lyder det.