Blå partier: Vi skal åbne så meget som muligt

Flere af partierne hæfter sig ved genåbningsscenarierne i rapporten fra Statens Serum Institut, som blev fremlagt onsdag. Her vurderer eksperterne, at corona-epidemien vil dø ud i Danmark selv med en yderligere genåbning.

Formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, ser ikke en hindring for, at så meget som muligt kan åbne, såfremt retningslinjer og de sundhedsfaglige krav om afstand og afspritning overholdes.

- Jeg har et ønske om, at vi vender bøtten lidt på hovedet, så hvis vi siger til danskerne, at kan man leve op til kravene, så kan man holde åbent, siger han.

Samme melding kommer fra De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen. I stedet for at diskutere, hvad der må åbne, bør politikerne alene koncentrere sig om, hvad der bør være lukket, mener Søren Pape Poulsen.

- Det behøver jo ikke at tage mange minutter, at diskutere hvad der skal åbnes. Det ligger på den flade hånd. Lad os bare sige, at alt skal åbnes og så lave en liste med, hvad der skal holdes lukket, siger Søren Pape Poulsen.

Han peger på, at hospitalerne er langt fra at nå sin maksimale kapacitet.

Pernille Vermund, der er leder for Nye Borgerlige efterlyser også en markant åbning i lyset af de lave smittetal og tal på indlagte.

- Af økonomiske årsager bør vi påtager os det ansvar, at vi får åbnet nu. Vi kan ikke påtage sig ansvaret for at gøre Danmark fattigere og fattigere dag for dag, siger Pernille Vermund.

Det er også holdningen fra formanden for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh:

- Vi skal åbne så meget som muligt. Vores udgangspunkt er, at alt som udgangspunkt må åbne. Så må vi se, hvad der skal undtages, siger han inden forhandlingerne på Marienborg med de andre partiledere.

Han mener også at tyske og norske turister bør have adgang til at holde sommerferie i Danmark. Det ønske modsætter Dansk Folkeparti sig dog.

Partilederne peger til gengæld på barer, diskoteker og store koncerter som nogle af de steder, der nok ikke bør åbne endnu.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ønsker også at åbne der, hvor der kan sættes mest muligt gang i de økonomiske hjul. Han slår dog samtidig fast, at det sundhedsfaglige kommer først.

- Det første og vigtigste er, at det sundhedsfagligt forsvarligt. Og så skal vi åbne der, hvor flest mulige mennesker kommer tilbage på arbejdet, siger Jakob Ellemann-Jensen.