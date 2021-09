Blå partier: Prehn har bestilt en mangelfuld minkrapport

De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti kritiserer alle fødevareminister Rasmus Prehn (S) for at have bestilt en mangelfuld rapport forud for forhandlingerne om et fortsat forbud mod hold af mink i Danmark.

Det siger partiernes fødevareordførere, efter Statens Serum Institut i en rapport fastholder vurderingen af, at en genoptagelse af en minkerhvervet efter 2021 udgør en sundhedsrisiko af ukendt størrelse.

Ordførerne peger på, at SSI's rapport ikke undersøger risikoen ud fra bestemte scenarier eller peger på løsninger.

- Vi havde bedt om, at de (SSI, red.) skulle redegøre for under hvilke omstændigheder, man kunne holde minkavl i Danmark i fremtiden.

- Der har regeringen i den første rapport, som SSI genfremsender, direkte bedt om, at den ikke skulle være løsningsorienteret, siger ordfører for mink hos Venstre, Thomas Danielsen.

Forbuddet om minkhold står til at udløbe 31. december i år.

SSI skriver i rapporten, at styrelsen er blevet bedt om kun at lave en vurdering af risikoen for den humane sundhed og "ikke forslag til mulige løsninger."

Men det går stik imod, hvad partierne har bedt om. Og derfor kan rapporten ikke bruges til noget, mener Venstres Thomas Danielsen.

- Vi har ikke et grundlag at træffe en beslutning på. Det er stærkt kritisk. Vi har en lang række minkavler-familier, som har stået i et mareridt i et år og har håbet, at de kunne få lov at genoptage deres erhverv, siger han.

Det samme mener De Konservatives fødevareordfører, Per Larsen.

- Jeg synes ikke, det er noget at komme med. Jeg synes sådan set, det peger tilbage på ministeren, fordi han burde have bedt om at få en vurdering af et specifikt scenarie, siger Per Larsen.

Begge mener, at SSI som det mindste skulle være bedt om at tage højde for, at minkavlere i dag ville vaccinere deres dyr mod corona - modsat i sommer.

Også fødevareordføreren for Dansk Folkeparti, Lise Bech, har svært ved at se, hvad partierne skal få ud af dagens møde med en sådan rapport.

- Det står ret centralt i rapporten, at de ikke er blevet bedt om nogen løsninger. Det vil sige, at de ikke har kigget på, hvad ville være et ansvarligt antal dyr. Det synes jeg, er rigtig dårligt, siger hun.

- Det bliver lidt utroværdigt, for hvad er det for et svar, vi får i dag? Er det svar, regeringen gerne vil have?