Blå partier: Coronapas skal være et kørekort - ikke adgangsbillet

I et fælles brev til regeringen foreslår partilederne for Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at der laves en plan for trinvis udfasning af krav om coronapas.

I stedet for at virksomheder skal kræve at se et gyldigt coronapas, skal det fungere som et kørekort, hvor det er indehaveren af passets ansvar at have et gyldigt coronapas ved kontrol fra myndighederne.

- Det betyder, at vi synes, at vi skal tage alvorligt, at coronapasset er en hæmsko og en frihedsbegrænsning for mange mennesker, siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi anerkender, at coronapasset har givet mulighed for at åben nogle dele af samfundet, som venstrefløjen ellers ikke var gået med til at åbne.

Ifølge Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, handler ønsket også om, at coronapasset ikke utilsigtet må blive en permanent tilstand.

- Det er sådan med de ting, der laves her under corona, at systemerne vender sig til, at de er nogle gode redskaber, og så bliver de ikke udfaset, som de skal.

- Derfor er det vigtigt for os, at vi får holdt fast i holdningen om, at coronapas selvfølgelig er en midlertidig foranstaltning.

Ifølge partierne er de nuværende regler for, hvornår der skal bruges coronapas for omfattende.

I stedet burde de ifølge Alex Vanopslagh, politisk leder af Liberal Alliance, i langt højere grad rettes mod begivenheder, hvor der er en risiko for massesmitte i en større forsamling.

- Brugen af coronapasset i dag er for vidtgående. Vi kræver i dag, at man skal bruge coronapas, hvis to mennesker skal ned at spille badminton eller i svømmehallen, siger han.

- Der så vi gerne, at coronapasset bliver brugt til de risikable aktiviteter.

Partilederne frygter ikke, at incitamentet for at blive testet forsvinder, hvis man skifter til den model.

- Det incitament er der stadig på kort sigt. Hvis du går i fitnesscenter, på restauranter eller andre ting, så skal du kunne fremvise det, hvis du bliver spurgt om det, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

- Men i stedet for, at vi pålægger dem, der driver virksomhederne at skulle tjekke det, skal danskerne selv tage ansvaret. Det tror vi godt, at danskerne kan tage.