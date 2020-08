Blå og røde er utilfredse med finansiering af politiforlig

- Jeg vil nærmest ikke kalde det for en finansiering. Hvis man ser på posterne for det første år, er hovedparten egentlig bare en reserve, man har i finansloven, som man sætter ind som finansiering.

- Den finansiering, regeringen er kommet med, er reelt ikkeeksisterende for mig at se, siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

Han henviser vil, at regeringen vil spare på uddannelsesområdet, og at der skal indsættes 25 nye fotovogne, der skal indkræve fartbøder for 302 millioner kroner frem mod 2024.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) fremlagde mandag regeringens forslag til et nyt politiforlig, og tirsdag er partierne til de første forhandlinger i ministeriet.

Men det ser ud til at blive svært for regeringen at finde opbakning blandt flere partier til dens bud på en finansiering af flere betjente.

De Radikale er imod, at regeringen lægger op til en besparelse på uddannelsernes markedsføring af deres skole.

Den lyder på 100 millioner kroner i 2021. Fra 2022 til 2024 lægges der op til en årlig besparelse på 150 millioner kroner.

- Fra De Radikales side undrer vi os meget over, hvorfor de unge mennesker skal betale for det her politiforlig, fordi uddannelse er noget, der er med til at forebygge kriminalitet.

- Så giver det ikke mening, at vi i et politiforlig, hvor vi skal mindske kriminalitet, sparer på uddannelse, siger retsordfører Kristian Hegaard (R).

SF er også kritiske over for den del.

- Vi er lidt bekymrede i forhold til de unge mennesker på gymnasierne, det vil blive en reel nedskæring for gymnasierne.

- Det er fair nok, at man ikke laver den type markedsføring. Vi kan ikke se, hvorfor gymnasierne skal konkurrere på det, men det er vigtigt, at pengene bliver i systemet, siger retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Venstre kritiserer, at regeringen vil bruge midler, som var sat af til et udrejsecenter på øen Lindholm.

- Det undrer os rigtig meget. Nu tyder det på, at regeringen alligevel ikke vil lave et tredje udrejsecenter, selv om vi har kriminelle udlændinge rendende rundt i Danmark, siger Venstres retsordfører Inger Støjberg.

De Konservative er dog mere positive, men har en enkelt anke.

- Det, vi ikke kan se os selv i umiddelbart, er den skattestigning, der er for erhvervslivet. Det synes vi, er forkert. Vi vil hente penge fra integrationsprojekter, som der bruges en stor bunke penge på, men som ifølge rapporter virker meget ringe eller slet ikke, siger formand Søren Pape Poulsen (K).