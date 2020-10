I forrige uge præsenterede sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) sammen med blandt andre Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, og Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, et nyt badge, som skal sende signal til omgivelserne om, at de skal huske at holde afstand.

Blå mænd på metalskive skal sikre afstand

Afstand er stadig et af de vigtigste våben mod coronasmitte, men ikke alle husker det. Et badge, som skal minde om det, kan fra mandag hentes på apotekerne.

Sådan ser det nye badge ud, som skal få folk til at holde afstand til sårbare eller bekymrede borgere med henblik på at undgå coronasmitte.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her