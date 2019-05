Blå blok skal lave slutspurt uden fortilfælde i nyere tid

Ifølge Ritzau Index, som er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står blå blok til at få 44,2 procent af stemmerne.

Dermed skal de blå partier i arbejdstøjet alle valgkampens dage for at mønstre et flertal, der peger på Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister efter valget 5. juni.

I nyere tid vil det være historisk, hvis den nuværende regering og støttepartier får flertal efter valget, lyder det fra professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og valgforsker Rune Stubager.

- Det ser sort ud (for blå blok, red.). Vi har ikke inden for de senere år fortilfælde for, at en blok er kommet tilbage efter at have været så langt nede, siger han.

Ved de seneste seks valg er den siddende regering samt støttepartierne gået frem fem ud af seks gange, hvis man kigger på gennemsnittet af meningsmålinger lavet umiddelbart før valgudskrivelsen mod valgresultat, viser Stubagers data.

Den største gevinst blev hentet i 2011, hvor regeringen og dens støttepartier hentede 3,3 procentpoint.

Hvis Lars Løkke vil bevare regeringsmagten, skal blå blok ifølge målingerne hente omkring fem procentpoint.

Til sammenligning skulle man efter grove beregninger hente omkring 175.000 stemmer, hvis der ved seneste valg i 2015 skulle hentes fem procentpoint.

Ifølge Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, skal Løkke ud på en "historisk redningsaktion", hvis han vil blive i Statsministeriet efter valget.

- Det er et voldsomt efterslæb, han har i meningsmålingerne. Det kræver simpelthen et comeback uden fortilfælde, hvis han skal bevare regeringsmagten, siger han til Berlingske torsdag.

Politisk kommentator Hans Engell ser Lars Løkke som "en stensikker taber".

- Det røde flertal er meget massivt, og han skal præstere et mirakel i valgkampen. Alt peger på regeringsskifte, sagde han til Ritzau på dagen, hvor Løkke udskrev valget.

Den dårligste præstation ud af de seneste seks valg var i 2001. Her mistede den siddende regering og dens støttepartier 0,6 procentpoint i forhold til et gennemsnit af meningsmålinger cirka to uger før valgudskrivelsen.